Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

8 декабря считается Днём образования российского казначейства, хотя многие называют его днём возрождения казначейства и не безосновательно.

Зарождение аналогов этой службы не поддаётся точной датировке, казначеи появились ещё во времена Древней Руси. Значительная реформа в этой сфере произошла в 1742 году при Петре I, после чего они стали происходить с завидной частотой. К упрочению места казначейства в финансовой системе государства привело единство бюджета, введённое реформами 1821 года. В 1918 году казначейство было упразднено, а его функции распределились между Наркоматом финансов и Народным банком РСФСР. В связи с этим есть определённый резон называть праздник казначеев именно днём возрождения этой службы. Заново образована она была во исполнение соответствующего Указа Президента РФ от 8 декабря 1992 года.

Государственный университет управления известен хорошей школой подготовки экономистов и финансистов, которые зачастую попадают на работу в Федеральное казначейство, в центральный аппарат которого на данный момент входит 22 структурных подразделения, 89 региональных управлений во всех субъектах России и 6 межрегиональных управлений в Москве. Руководителем Федерального казначейства является выпускник ГУУ Роман Артюхин.

Первый управленческий поздравляет Казначейство России, а также Институт экономики и финансов с праздником. Желаем успехов в ответственной и кропотливой работе, развития и совершенствования, чёткого контроля надо всеми аспектами жизни, включая неподдающееся вычислению счастье.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI