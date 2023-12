Несколько тысяч студентов Политеха приняли участие в отборочном туре олимпиады «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 132 тысяч студентов страны приняли участие в отборочном этапе олимпиады «Я — профессионал», в том числе 2692 — из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого организует соревнования олимпиады по нескольким направлениям.

Отборочный этап олимпиады «Я — профессионал» прошел в дистанционном формате с 17 ноября по 3 декабря. Студенты соревновались по 73 направлениям. Петербургский Политех организует три из них: «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Арктические технологии».

Всего в отборочном этапе по всей стране принял участие 132 681 человек. Если посмотреть, сколько ребят из Санкт-Петербурга дошли до отборочного этапа, то получается, что каждый девятый студент, принявший участие в отборочном этапе, — студент из Петербурга. Это просто супер-результат , — сообщила на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

В период проведения отборочного этапа участники олимпиады решали практико-ориентированные задания, подготовленные совместно с представителями ведущих вузов и крупнейших работодателей страны.

Олимпиада позволяет студентам проверить свои знания в различных отраслях, по-новому взглянуть на свою специальность, получить ценный опыт работы со сложными заданиями в сжатые сроки. Особо ценны карьерные мероприятия от компаний-партнеров и образовательные мероприятия от вузов-организаторов. Все это помогает студентам сформировать необходимые для развития карьеры компетенции , — отметил советник при ректорате СПбПУ Виталий Дробчик.

В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.

