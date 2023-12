Настольный теннис — первая бронза областного студенческого Фестиваля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Начался ежегодный Фестиваль факультетов высших учебных заведений Новосибирской области. В течении нескольких дней сборные команды вузов, собранные из студентов одного факультета, выяснят, кто сильнее в 9 видах программы: баскетбол 3х3 (мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщины), настольный теннис, перетягивание каната, плавание, шахматы и мини-футбол.

Первый вид программы — настольный теннис принес НГУ первые медали! Сборная Механико-математического факультета успешно выступила и заняла третье место среди одиннадцати команд.

Состав команды:

Полина Алексеева

Мария Токарева

Даниил Кладов

Поздравляем студентов и их тренера Дмитрия Троценко с бронзовыми медалями и отличным началом областного Фестиваля факультетов!

