«Молодые, дерзкие, перспективные»: проект Политеха победил на престижном конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Проект преподавателей и студентов Политехнического университета занял первое место в конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов, который проходит под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные». Проект «Роботизированная стеллажная система Robotake» старшего преподавателя Высшей школы транспорта ИММиТ Ивана Васильева опередил всех соперников в номинации: «Бизнес-идея».

Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» проводит Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. Участники конкурса: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную деятельность. Цель конкурса — развитие науки и стимулирование инновационной деятельности молодежи.

Проект, разработанный в Политехе, направлен на решение проблемы повышения эффективности логистических процессов на складах. «Роботизированная система Robotake» позволит ускорить складскую логистику, снизить процент ошибок и уменьшить долю тяжелого физического труда на складах.

В реализации проекта принимают участие студенты ИММиТ и ИЭиТ.

Максим Пичугин (1 курс магистратуры ВШТ)

Алексей Феофилов (4 курс ВШМ)

Андрей Зыков (4 курс ИЭиТ)

«Для нашей команды участие в конкурсе „Молодые, дерзкие, перспективные“ ещё один этап в реализации студенческого проекта Robotake, — поделился эмоциями Иван Васильев. — Это большой и новый опыт, приятное вознаграждение для команды за почти год плодотворной работы. За время проекта наша команда получила знания, которые не всегда доступны во время обучения. Ведь тут мы работали над реальным промышленным объектом. Мы очень благодарны директору Высшей школы транспорта ИММиТ Алексею Грачеву за организационную и моральную поддержку».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках Санкт-Петербургского научно-образовательного салона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI