Минэкономразвития опубликовало рейтинг МФЦ за 3 квартал

Минэкономразвития России представило рейтинг офисов «Мои документы» за 3-й квартал 2023 года. В число лучших вошли центры госуслуг 51-го региона: Алтайского края, Амурской, Вологодской, Воронежской областей, Москвы и Московской области, Кабардино-Балкарской Республики, Ленинградской, Липецкой, Оренбургской, Томской, Тульской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа, Чувашской Республики, других республик, краёв и областей.

Рейтинг МФЦ публикуется каждые три месяца. В нем представлены территории с низким, средним и высоким уровнями эффективности центров госуслуг. Эффективность определяется по таким показателям, как доступность и качество государственных, муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, внедрение новых направлений работы, использование новаторских решений.

По итогам 3-го квартала этого года 51 регион вошел в группу с высоким уровнем эффективности, еще 7 регионов улучшили показатели работы и поменяли позицию в рейтинге – из группы с низким уровнем эффективности перешли в группу среднего уровня эффективности.

«Оценка качества работы центров госуслуг – один из успешно зарекомендовавших себя инструментов управления сетью «Мои документы». В зависимости от задач меняются подходы к оценке, появляются новые критерии эффективности. Всё это помогает нам улучшать клиентский сервис, повышать доступность государственных и муниципальных услуг и, следовательно, формировать более высокий уровень доверия граждан к государству», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

