Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития наградил финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда» уже в пятый раз. В финале приняли участие 136 компаний-победителей. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

«С учетом стоящих перед экономикой планов развития и задач важно не просто достичь новых результатов на ваших предприятиях, но и постоянно укреплять успехи, двигаться дальше. Обеспечить это сможете именно вы, наставники национального проекта. Тем более сам национальный проект по производительности труда носит наставнический характер. В основе та же философия: обучение, внедрение лучших решений и их тиражирование», — поздравил финалистов Максим Решетников.

Министр наградил 9 победителей из числа компаний-участников нацпроекта в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи».

Также награды получили представители предприятий вне контура нацпроекта по двум спецноминациям: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Конкурс направлен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества, популяризацию организационных решений для повышения производительности труда, создание условий для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников организаций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI