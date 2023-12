Касперский на Физтехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

По приглашению ректора Дмитрия Ливанова 8 декабря МФТИ посетит основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский. Он прочитает лекцию, посвященную будущему информационной безопасности – кибериммунитету.

Слушатели лекции смогут подробно узнать о кибериммунных решениях «Лаборатории Касперского», разработанных в соответствии с принципом Secure-by-Design, а также задать вопросы Евгению Касперскому и Дмитрию Ливанову. Авторы лучших вопросов получат ценные призы.

Когда: 8 декабря | 17:00

Где: Поточная аудитория Физтех.Цифра

Регистрация: https://forms.gle/ZyfggZZ8n9PQ8EUB8

