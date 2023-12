«Инженеры смыслов» – лучший молодежный проект года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

5 декабря в московском пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла торжественная церемония награждения победителей международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. В номинации «Лучший молодежный проект» выиграл проект студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» , который студенты ВШМиСО впервые провели в 2023 году, вошел в шорт-лист международной премии наряду с пятью крупномасштабными молодежными проектами НИУ ВШЭ, Молодежного совета при Депздраве г. Москвы, Государственного университета управления, НИЯУ МИФИ, АО ХК «СДС» и предприятий партнеров. Как отметил президент премии, генеральный директор КГ «Орта» Николай Обрезков, число интересных проектов в этом году превзошло все ожидания организаторов. Он подчеркнул высокую популярность категорий, связанных с бренд-коммуникациями, репутационным менеджментом, а также проектов с использованием новых digital-инструментов и интегрированных решений. Уже 12 лет премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний корпораций.

Для нас большая честь стоять на одной сцене с авторами лучших коммуникационных проектов таких компаний, как ПАО «Лукойл», Тинькофф Инвестиции, Норникель, ПАО «Газпром», МТС-Банк, школа управления «Сколково» и многими другими. Спасибо членам жюри за признание! Надеемся, что благодаря нашему проекту, грамотных коммуникаторов, инженеров смыслов, будет больше в отрасли , — поделилась студентка 4 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Александра Лопухова. Александра также является заместителем руководителя студенческого коммуникационного агентства «Инженеры смыслов», руководителем студенческой команды добровольческого проекта ВШМиСО ГИ «Политех дарит тепло!», членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Идея проведения всероссийского конкурса возникла у студентов ВШМиСО в рамках дискуссии с директором ВШМиСО ГИ СПбПУ Мариной Арканниковой на XVII всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Технологии PR и рекламы в информационном обществе». Темой года стали «Инженеры смыслов будущего десятилетия» .

«Повестка дня сегодня четко артикулирует запрос на перемены в области профессиональной подготовки будущих коммуникаторов. В Политехническом университете ответ мировым вызовам был найден в 2020 году в логике образовательной концепции ВШМиСО „Инженеры смыслов“. И то, что наши студенты спустя всего три года становятся лучшими визионерами, которые меняют индустрию коммуникаций — отличное доказательство, что наша образовательная стратегия верна и эффективна», — считает Марина Арканникова. — Да, согласно Положению о конкурсе-форуме, я являюсь директором. Но, вся разработка и реализация проекта является зоной ответственности наших студентов. Мне же принадлежит только роль наставника«.

«Большая благодарность нашим преподавателям за помощь, поддержку и веру в нас и конкурс „Инженеры смыслов“! А также всей команде студентов, которые организовывали конкурс-форум, — рассказала студентка 4 курса направления „Реклама и связи с общественностью“ Ирина Фрей, руководитель всероссийского конкурса „Инженеры смыслов“ и руководитель одноименного студенческого коммуникационного агентства. — Было очень волнительно выходить на сцену и держать награду в руках. Это непередаваемые эмоции, когда ваш труд оценивают на конкурсах такого уровня как Eventiada Awards».

