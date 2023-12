За три квартала 2023 года общий турпоток России со странами ШОС составил более 7 млн поездок

Source: MIL-OSI Russian Language News

При информационной поддержке Минэкономразвития России и Секретариата ШОС в Москве состоялась конференция «Возможности расширения географии трансграничных туристских поездок внутри территорий государств-членов ШОС». Экспертное обсуждение состоялось по инициативе Туристической ассоциации «Мир без границ».

Представители органов власти и туристического бизнеса стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества подвели промежуточные итоги Года туризма в ШОС, обсудили вопросы расширения географии трансграничных туристских поездок, подготовки кадров, повышения качества услуг и уровня безопасности в сфере туризма, популяризации и активизации всесезонного горного туризма, сохранения и взаимной популяризации природного и культурного наследия стран ШОС.

«Мы видим, как постепенно растет общий турпоток России со странами ШОС, – отметила заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Евгения Дрожащих. – В 2022 году зафиксировано более 6 млн поездок, что в три раза больше показателей предыдущего года. Очевидно, что к концу этого года позитивный тренд сохранится. За три квартала 2023 года общий поток российских туристов в страны ШОС и туристов из стран объединения в Россию составил более 7 млн поездок».

Среди факторов, способствующих наращиванию объема туристических обменов, представитель Минэкономразвития России назвала благоприятный визовый режим и наличие прямого авиасообщения между странами ШОС. Однако потенциал взаимных турпоездок, по её словам, по-прежнему раскрыт не достаточно.

«Для каждого из игроков туристического рынка ШОС важно адаптироваться под реалии стремительно меняющегося мира, – отметила Евгения Дрожащих. – В арсенале стран Шанхайской организации сотрудничества ряд национальных и трансграничных решений по туризму и широкий инструментарий по увеличению взаимного турпотока».

