Евгений Касперский рассказал студентам Физтеха о сохранении цифровой безопасности

По приглашению ректора МФТИ Дмитрия Ливанова Физтех посетил известный программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский.

Приветствуя гостя, ректор МФТИ отметил, что к студентам приглашен человек с большим практическим опытом, который создал глобальную компанию, предлагающую сегодня передовые решения в сфере информационной безопасности.

«Обеспечение кибербезопасности — задача, которая актуализируется практически ежедневно. И сегодня людям, чтобы чувствовать себя комфортно в цифровой среде, обычных знаний уже недостаточно. Естественно, это требует подготовки квалифицированных специалистов, чем занимается МФТИ, а также разработки необходимого программного обеспечения, в чем преуспела “Лаборатория Касперского”. Также очень важно сегодня прививать культуру цифровой безопасности. Необходимо постепенно развивать у граждан кибериммунитет и навыки цифровой защиты. Этому должно помочь сотрудничество образовательных организаций и тех, кто занимается разработкой решений в сфере информационной безопасности.

Убежден, что общение с экспертом мирового уровня Евгением Касперским позволит вам заглянуть за горизонт и узнать, что ждет нас завтра в кибермире», — отметил Дмитрий Ливанов, открывая встречу.

Евгений Касперский начал свое общение со студентами с разговора о трендах в информационной безопасности и о препятствиях, которые мешают человечеству войти в цифровой век. В их числе массовая киберпреступность, сложные целевые атаки (APTs) и атаки на промышленную и критическую инфраструктуру. Основатель «Лаборатории Касперского» также рассказал о кибериммунных решениях компании, разработанных в соответствии с принципом Secure-by-Design.

«Ежедневно приходится обрабатывать огромное количество информации. Каждый день наши эксперты идентифицируют свыше 400 000 новых вредоносных файлов, которые попадают в наши сети из совершенно разных источников. Сбор информации идет практически полностью автоматически. В основном это системы на базе машинного обучения. Над этими задачами работает команда наших специалистов, которым требуются очень глубокие знания», — сказал Евгений Касперский.

Он добавил, что в данном направлении он видит перспективу взаимодействия с МФТИ для обучения специалистов.

Лекция вызвала большой интерес у студентов Физтеха, которые задали множество вопросов Евгению Касперскому, а также Дмитрию Ливанову. Авторы лучших вопросов получили ценные призы от «Лаборатории Касперского» и ректора Физтеха Дмитрия Ливанова.

Во встрече со студентами также приняли участие директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

