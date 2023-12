Дмитрий Вольвач: страны ЕАЭС готовят соглашение по борьбе с нарушениями прав на интеллектуальную собственность в Интернете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в Евразийской конференции по интеллектуальной собственности и технологиям «IP Евразия», которая прошла в Москве при организационной поддержке Евразийского патентного ведомства.

Дмитрий Вольвач зачитал участникам конференции приветственное слово от заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука, а также обратил внимание на то, что изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и авторские права в век искусственного интеллекта, высоких технологий и цифровой трансформации особенно нуждаются в эффективной системе управления интеллектуальной собственностью.

«Интеллектуальная собственность является одним из ключевых элементов современной экономики. Страны ЕАЭС и их партнеры уделяют этому вопросу повышенное внимание, – подчеркнул замминистра. – По линии Евразийской патентной организации в евразийском пространстве эффективно работает система региональной охраны изобретений. Единый евразийский патент действует на территории Азербайджана, Туркмении, Таджикистана и пяти стран ЕАЭС. На территории Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России с 2021 года действует евразийская система правовой охраны промышленных образцов».

В течение двух лет в странах ЕАЭС работает региональная система регистрации и правовой охраны средств индивидуализации, которая позволяет жителям стран «евразийской пятерки» в любом из пяти национальных патентных ведомств стран Союза гарантированно получать правовую охрану товарного знака или наименования места происхождения товаров.

«На площадке Евразийской экономической комиссии страны Союза работают над созданием сервисов по онлайн-поиску информации об объектах промышленной собственности, охраняемых на территории ЕАЭС, – отметил Дмитрий Вольвач. – На сегодняшний день согласована схема взаимодействия между действующими национальными сервисами. Сейчас разрабатываем проект международного договора, который закрепит эту схему на уровне нормативно-правовых актов Союза».

Замминистра также анонсировал подписание Соглашения о согласованных подходах по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет, которое страны ЕАЭС готовят совместно с профильными ведомствами. Документ, по его словам, направлен на повышение эффективности защиты объектов интеллектуальной собственности в Союзе и призван упростить взаимодействие правообладателей с уполномоченными ведомствами всех стран «евразийской пятёрки».

В своём выступлении он также затронул вопросы развития международного сотрудничества стран Союза с Индией, отметив значительный экономический эффект, который, по оценкам экспертов, может принести заключение соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индией. «Подобные соглашения с международными партнёрами позволяют Союзу развивать более эффективные форматы взаимодействия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности», – заключил Дмитрий Вольвач.

В конференции также приняли участие президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, представители организаций и ведомств в интеллектуальной сфере Киргизии, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Индии.

