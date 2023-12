Директору Юридической клиники СПбГУ вручили медаль Михаила Сперанского | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Медаль Михаила Сперанского — ведомственная награда Министерства юстиции, которая присуждается за участие в развитии гражданского общества, совершенствование законодательства, развитие юридической науки и образования.

Будучи директором Юридической клиники СПбГУ, Вячеслав Юрьевич принимает участие в совершенствовании системы бесплатной юридической помощи в нашей стране и развитии юридического образования с помощью самых современных методик практического обучения будущих юристов.

Вячеслав Юрьевич возглавил университетскую Юридическую клинику в 2019 году. Под его руководством и с помощью преподавателей будущие юристы получают важный опыт практической работы — ведут приемы граждан, анализируют настоящие правовые проблемы, оказывают консультации и готовят проекты юридических документов. Благодаря занятиям в Юридической клинике СПбГУ студенты, побывавшие в процессе обучения в роли консультантов, к моменту выпуска из Университета уже имеют опыт работы, максимально приближенный к реальной юридической практике.

Юридическая клиника СПбГУ — первая в стране, она была открыта в августе 1998 года. За это время около 20 тысяч человек смогли найти ответы на свои правовые вопросы с помощью юристов СПбГУ.

Также почетной грамотой Минюста России была награждена преподаватель СПбГУ Мария Куликова. Среди научных интересов Марии Сергеевны — философия права, социология права, исследование судебной практики на примере взаимосвязи норм налогового и уголовного права, теория судебной аргументации и конституционное правосудие.

