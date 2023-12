«Движение Первых»: Политех стал площадкой для обмена опытом

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге прошла первая международная научно-практическая конференция «Детское движение как социальный институт воспитания: история, теория, практика, перспективы». Она стала открытой площадкой для обмена опытом, трансляции лучших российских и международных практик, а также местом синергии учёных и практиков. Организатором выступило Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Мероприятие объединило представителей 11 стран.

В рамках конференции прошло 14 открытых секций, в которых приняли участие более 110 российских и 10 зарубежных спикеров. Эсперты обсудили векторы реализации государственной политики по воспитанию детей и молодёжи, традиции и практику отечественной педагогической науки в воспитании человека и гражданина, а также формирование новых подходов к воспитанию подрастающего поколения в детских общественных организациях во всём мире.

Масштабное мероприятие проходило в ведущих образовательных организациях Санкт-Петербурга. Одной из таких площадок стал Политех. СПбПУ принял научно-практические секции, а также провёл пленарное заседание и церемонию закрытия.

За год сотрудничества с организацией «Движение Первых» СПбПУ организовал несколько крупных проектов для школьников. Во-первых, в Политехническом университете прошли «Университетские смены». Ребята познакомились с университетом и увидели какие возможности могут быть у тех, кто станет частью нашего университета. Во-вторых, еще одним проектом стал хакатон «Наука на районе», который собрал более тысячи талантливых детей , — рассказал заместитель руководителя Дирекции непрерывного образования СПбПУ Николай Снегирёв.

6 декабря участники конференции посетили секции, посвящённые темам инклюзивной среды «Движения Первых» для равных возможностей детей. А также интеграцию детского движения и дополнительного образования, развитие социальных навыков и поддержку самоопределения детей и молодёжи. На пленарном заседании первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова представила утверждённую программу воспитательной работы. Пятого декабря её приняли на заседании наблюдательного совета под председательством Владимира Путина, а уже шестого представили на площадке СПбПУ.

После принятия резолюции в Белом зале Политеха состоялась торжественная церемония закрытия первой международной научно-практической конференции «Детское движение как социальный институт воспитания: история, теория, практика, перспективы».

