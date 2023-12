Дайджест #ГУУговорит: биткоин или золото?

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Миновала первая календарная неделя зимы, Москву засыпало снегом и в людях начинает просыпаться новогоднее настроение. Возможно, оно проснулось бы и в экспертах Государственного университета управления, но у них пока много других мыслей и забот. Надо обсудить цены на такси, рост доли россиян с зарплатой от миллиона рублей, запрет на телефон в школе, визит Путина на Ближний Восток и многое другое. С вами дайджест #ГУУговорит, мы продолжаем.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в форсайт-сессии на тему подготовки кадров на сельских территориях, организованную Российским государственным университетом народного хозяйства имени В.И. Вернадского, где высказал мнение, что исход в города – это общемировая тенденция, но предложил не отказываться от планирования различных аспектов жизни села, а также отметил, что далеко не все молодые люди, по данным социологических исследований, стремятся к переезду в столицу или крупные города.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов на этой неделе в очередной раз стал отцом и воспитывает уже четырёх дочек. Поздравляем с двойней! При этом он успел опубликовать колонку об инвестиционной привлекательности золота. «Рост привлекательности золота среди инвесторов объясняется тем, что в условиях высоких процентных ставок доходность казначейских облигаций США увеличивается, но если процентные ставки начинают падать, то наблюдается обратная картина, и инвесторы отказываются от облигаций и начинают больше инвестировать в золото», – подчеркнул экономист.

— В ещё одной объёмной колонке Евгений Смирнов оценил степень опасности для России новых ограничений от ЕС. «Новый пакет, безусловно, столкнется с той же проблемой, что и предыдущие волны рестрикций против РФ. Евросоюз не находит поддержки со стороны стран Азии и Ближнего Востока, которые продолжают получать большие объемы российских экспортных товаров, включая энергоресурсы», – утверждает эксперт.

— Также Евгений Смирнов объясняет бессмысленность санкций на алмазы из России. «Во-первых, запрет на алмазы из России — основного игрока мирового алмазного рынка — приведет к тому, что Бельгия рискует перестать быть ключевым центром торговли этим товаром. Центр торговли может легко переместиться в Индию», а – говорит Евгений Смирнов и напоминает, что с силу малого веса и объёма алмазов наладить и скрыть серые схемы будет ещё проще, чем это получилось с нефтью.

— Помимо этого Евгений Смирнов критически смотрит на рост товарооборота между Россией и Китаем. «Выигрыш Китая от торговли с Россией значительно выше аналогичного российского, поскольку Китай, в отличие от нашей страны, ориентируется на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью», – сказал эксперт и добавил, что формирующаяся в торговле с Китаем модель торговли похожа на ту, которая была у России с Европейским союзом.

— Также Евгений Смирнов оценил состояние европейского газового рынка: «Находясь в постоянном поиске альтернативных источников поставок, Европейский союз (ЕС) вынужден импортировать большие объёмы сжиженного природного газа (СПГ), закупая его на спотовом рынке, что, безусловно, обходится намного дороже, чем раньше».

— Кроме того, Евгений Смирнов предположил, как отразится на энергетическом рынке визит Путина на Ближний Восток. «Сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азии, Африки становится новым императивом российской внешней политики, поэтому необходимы новые форматы экономического и политического взаимодействия с этими странами, а также формирование новых международных альянсов за пределами влияния стран Запада», – утверждает Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Светлана Гришаева прокомментировала инициативу о запрете использования мобильных телефонов на школьных уроках. «Есть мнение, что использование телефона на уроке необходимо, так как при помощи него можно обратиться к источникам полезной информации. Но, наверное, во-первых, эту информацию можно получить и без использования личного телефона учащегося, особенно учитывая политику информационного оснащения школ, а во-вторых, можно запретить использование телефонов не в полном объеме», – высказалась эксперт.

На ту же тему запрета телефонов Светлана Гришаева высказалась в другом издании: «Очевидно, что совсем исключить использование гаджетов в учебном процессе вряд ли получится. Более того, во многих школах активно используют для обучения именно электронные устройства».

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова оценила меры по борьбе с убыточностью «Почты России»: «На наш взгляд, замещение труда россиян трудом мигрантов не решит проблему убыточности «Почты России», общий долг которой по итогам 2023 г. составит 130 млрд руб.», – комментирует экономист и даёт советы по оптимизации компании.

— Также Светлана Сазанова в подробностях и в цифрах расписывает российских госдолг. «В России наблюдается рост государственного долга в рублях и снижение в иностранной валюте почти на 3%, это свидетельствует об устойчивости российской экономики в условиях современных глобальных вызовов», – заявляет экономист.

— Кроме того, Светлана Сазанова рассказала о росте доли россиян с зарплатой от 1 млн рублей. В 2023 году россиян с зарплатой от 1 млн руб. стало уже 24,4 тыс. человек – это на 43% превысило показатель 2021 году. В 2023 году лидируют сферы торговли, обрабатывающей промышленности и финансов.

— Кроме того, Светлана Сазанова рассказала, чем отличается накопительное страхование жизни от обычного страхового полиса. Обычная страховка стоит относительно недорого, а НСЖ предполагает крупный вклад, но если страховой случай не наступает, то по окончании срока действия полиса сумма обычной страховки не возвращается, а вклад НСЖ вернётся полностью и принесёт доход 3-5%

— Помимо этого Светлана Сазанова рассуждает о проблеме бедности в России. Одним из её аспектов является высокая доля теневой экономики. «Желая сэкономить на уплате налогов, люди загоняют себя в ловушку нищеты в будущем и ограничивают возможности государства по реализации социальных программ в настоящем», – указывает Светлана Сазанова.

— Также Светлана Сазанова рассказала о трудностях реализации программы импортозамещения. «Правительство РФ объявило, что запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, которая предполагает повышение доступности заёмного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей», – поделилась информацией эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о проблеме реализации жилья в новостройках. «К концу 2023 года продажи жилья приостановились, и Россия впервые столкнулась с проблемой рекордного объёма нераспроданного строящегося жилья. Причём эти объёмы исчисляются миллионными размерами в квадратных метрах», – сообщает Наталья Казанцева.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков поведал о неэффективности потолка цен на российскую нефть. «Даже с учетом дисконта российская нефть стоит приемлемо и для российского бюджета, и для российских компаний. Это видно даже на фондовых рынках: котировки акций российских нефтедобытчиков высокие, некоторые близки к достаточно долгосрочным максимумам. Всё это показывает, что смысла во введении потолка цен на российскую нефть не было никакого», — подчеркнул экономист.

— Также Максим Чирков высказал мнение о степени надёжности биткоина. «Биткоин — он действительно остается инструментом для использования при каких-то серых схемах, плюс иногда его используют как некоторый спекулятивный инструмент. Но, как серьезные инвестиции, биткоин, безусловно, не годится», — считает эксперт.

— Далее Максим Чирков очередной раз заявил, что курс доллара будет падать. «К концу 2023 года доллар будет ниже 90 рублей, поскольку тенденция снижения доллара наложится на традиционное предновогоднее повышение, которое наблюдается уже много лет, даже десятилетий, в России. После нового года рубль продолжит укрепление», – уверяет доцент.

— Кроме того, Максим Чирков оценил влияние на российскую экономику роста цен на золото: «На мой взгляд, это очень хорошо, поскольку мы являемся золотодобывающим государством. У нас есть компании, которые специализируются на этом к примеру, «Полюс». Золотодобыча является одним из растущих направлений российской экономики. Уверен, что развитие этого направления будет стимулировать всю отечественную экономику, даст дополнительный доход».

— Помимо этого Максим Чирков рассказал об эффективности налога на сверхприбыль компаний. ««Как мне кажется, государство получило то количество денег, которое было необходимо, но это не сверхбольшое количество денег для российского бюджета и не сверхбольшое количество денег для российского бизнеса, но как инструмент некой такой балансировки расходов и доходов вполне уместный, вполне работоспособный», – считает Максим Чирков.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов рассказал о причинах повышения цен на такси. Среди них кадровый голод, ужесточение аттестации, подорожание комплектующих и техобслуживания. Эксперт отмечает, что введение административных мер регулирования цен не поможет, а только уведёт компании в тень. «Повышение тарифов — неизбежность, с которой в этой ситуации придется смириться», — делает вывод Владимир Попов.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина поведала об эффекте отказа РФ экспортировать пшеницу сорта Durum. Запрет экспорта Durum позволил нормализовать внутрироссийские цены на этот тип зерна, сократив рост стоимости макаронных изделий как одного из самых потребляемых массовых продуктов питания. Кроме того, в связи с понижением канадского урожая и проблемами с озимыми в ЕС, наиболее заметно на мировом рынке выросли цены именно на этот сорт.

— Также Галина Сорокина объяснила феноменальный скачок цен на курятину и яйца. Ситуация объясняется тем, что за 10 месяцев 2023 года импорт птицы из России в Китай в денежном выражении вырос в несколько десятков раз относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт выглядит более заманчивым, чем внутренняя торговля. Ситуацию может поправить государственное регулирование.

— Эксклюзивно для канала ГУУ в «Дзен» Галина Сорокина оценила продовольственную безопасность России. «На начало СВО и проблем с иностранными поставками Россия, по данным Правительства РФ, оказалась в условиях обеспеченности семенами российской селекции по сахарной свекле менее 2 %, по подсолнечнику 23 %, по картофелю менее 7 %, кукурузе около 42 %. Радует, что по пшенице, овсу и ячменю почти все семена российской селекции».

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов оценил законопроект, направленный на изменение правил предоставления финансовыми организациями потребительских кредитов. Эксперт считает меры популистскими и вызывающими дополнительные расходы, которые банки возложат на своих клиентов.

— Для канала ГУУ в «Дзен» Николай Кузнецов рассказал когда выгоднее открывать вклад. Есть большой риск повышения ключевой ставки, поэтому в ближайшее время лучше этого не делать. А когда можно вернуться к этому вопросу читаем на канале.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов назвал факторы, способствующие росту продаж «АвтоВАЗа». Первый – это отложенный спрос, который был связан с дефицитом моделей всех автомобилей. Второй – относительно низкая цена. «С другой стороны, отложенный спрос скоро придёт к концу. Автомобильный рынок пока не может удовлетворить спрос именно по системе цена-качество, а сегмент покупателей, которые согласны переплачивать, постепенно уменьшается», – отметил эксперт.

Конец. Хороших выходных, друзья.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI