ГУУ совершенствует программы инклюзивного трудоустройства

6 и 7 декабря 2023 года на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Государственного университета управления были проведены мероприятия, связанные с задачами и направлениями региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

В рамках Круглого стола «Инклюзивное трудоустройство: ожидания соискателя и работодателя» были рассмотрены следующие вопросы:

— Инклюзивное трудоустройство: нормативно-правовое регулирование;

— Взгляд работодателя на проблему инклюзивного трудоустройства: установки, стереотипы, решения;

— Стратегии поиска работы соискателя с инвалидностью;

— Статистика инклюзивного трудоустройства по вакансиям и сферам деятельности;

— Особенности трудовой адаптации лиц с ограниченными возможности здоровья в современных условиях.

По результатам обсуждения были обозначены направления совершенствования деятельности в сфере инклюзивного трудоустройства, предложены к использованию практики, облегчающие процесс инклюзивного трудоустройства, в том числе с использованием цифровых технологий.

Целью Круглого стола «Профориентационные стратегии трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ» стало обсуждение вопросов профориентации студентов с инвалидностью и ОВЗ как одного из условий успешной профессиональной реализации выпускников вузов. Повестка включила в себя выступления по следующим темам:

— Факторы профессионального выбора, в том числе, факторы выбора вуза для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ;

— Проектирование онлайн-курса с целью формирования дополнительных профессиональных компетенций у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

— Профориентационный марафон (опыт профориентационной работы РУМЦ ГУУ);

— Организация практики для студентов с инвалидностью и ОВЗ.

По итогам мероприятия были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Координационным советом по делам инвалидов при правительстве Московской области, определены направления дальнейшего совершенствования профориентационной работы, предложены форматы сотрудничества с вузами-партнерами по обмену успешными практиками профориентации студентов с инвалидностью и ОВЗ.

В работе Круглых столов приняли участие руководители и сотрудники общественных организаций, представители работодателей, должностные лица Москвы, Московской, Смоленской и Орловской областей, курирующие вопросы инклюзивного образования, а также представители вузов-партнеров и образовательных организаций, реализующих инклюзивные практики.

