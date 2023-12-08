ГУУ совершенствует программы инклюзивного трудоустройства

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
6 и 7 декабря 2023 года на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Государственного университета управления были проведены мероприятия, связанные с задачами и направлениями региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.
В рамках Круглого стола «Инклюзивное трудоустройство: ожидания соискателя и работодателя» были рассмотрены следующие вопросы:
— Инклюзивное трудоустройство: нормативно-правовое регулирование;
— Взгляд работодателя на проблему инклюзивного трудоустройства: установки, стереотипы, решения;
— Стратегии поиска работы соискателя с инвалидностью;
— Статистика инклюзивного трудоустройства по вакансиям и сферам деятельности;
— Особенности трудовой адаптации лиц с ограниченными возможности здоровья в современных условиях.
По результатам обсуждения были обозначены направления совершенствования деятельности в сфере инклюзивного трудоустройства, предложены к использованию практики, облегчающие процесс инклюзивного трудоустройства, в том числе с использованием цифровых технологий.
Целью Круглого стола «Профориентационные стратегии трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ» стало обсуждение вопросов профориентации студентов с инвалидностью и ОВЗ как одного из условий успешной профессиональной реализации выпускников вузов. Повестка включила в себя выступления по следующим темам:
— Факторы профессионального выбора, в том числе, факторы выбора вуза для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ;
— Проектирование онлайн-курса с целью формирования дополнительных профессиональных компетенций у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
— Профориентационный марафон (опыт профориентационной работы РУМЦ ГУУ);
— Организация практики для студентов с инвалидностью и ОВЗ.
По итогам мероприятия были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Координационным советом по делам инвалидов при правительстве Московской области, определены направления дальнейшего совершенствования профориентационной работы, предложены форматы сотрудничества с вузами-партнерами по обмену успешными практиками профориентации студентов с инвалидностью и ОВЗ.
В работе Круглых столов приняли участие руководители и сотрудники общественных организаций, представители работодателей, должностные лица Москвы, Московской, Смоленской и Орловской областей, курирующие вопросы инклюзивного образования, а также представители вузов-партнеров и образовательных организаций, реализующих инклюзивные практики.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 8.12.2023
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