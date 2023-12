ГУУ принял участие в Международном форуме народной демократии

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 декабря 2023 года в Нижнем Новгороде состоялся Международный форум «Народная дипломатия как инструмент «мягкой силы» в развитии международного сотрудничества», в котором принял участие начальник Управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

В Форуме также приняли участие представители федеральных органов власти, российских загранучреждений, иностранных дипломатических миссий в Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ведущих российских и зарубежных вузов, а также специалисты в области международных отношений.

Программа Форума включала в себя обсуждение актуальных вопросов в области использования народной дипломатии, как способа установления и развития международных связей в условиях изменяющейся геополитической ситуации.

Мероприятие приветственным словом открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Далее, Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева выступила с докладом, обозначив приоритетные для Нижегородской области направления сотрудничества с иностранными государствами, в особенности создание совместных взаимовыгодных проектов с дружественными странами. С видеообращением к участникам мероприятия выступили Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Спикерами выступили представители иностранных дипмиссий в России, среди них полномочный министр Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чан Сюйхун, генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани и другие.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко выступил на круглом столе «Дипломатия в сфере образования, науки и культуры» с докладом по теме «Дипломатия в сфере образования как инструмент экономического взаимодействия». Игорь Поляченко в своем выступлении осветил итоги работы Государственного университета управления на международном треке, представил деятельность и перспективы развития научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет», а также презентовал на примере ГУУ модель вуза как инструмента международной кооперации экономических операторов.

Следует отметить, что Секретариат ЕСУ базируется в Государственном университете управления, а кроме того ГУУ председательствует в Координационном совете ЕСУ в 2022/2023 гг.

Также в программе Форума работали другие круглые столы по следующим тематикам: «Роль молодежи в развитии народной дипломатии. Успешные практики», «Бизнес- и политическая дипломатия как факторы успешного развития международного сотрудничества», «Церковная дипломатия. Роль Русской Православной Церкви в развитии международных связей субъектов Российской Федерации», «Паломническо-туристическая дипломатия», «Побратимские связи как форма народной дипломатии», «Дипломатия СМИ», «Дипломатия в спорте», «Экологическая дипломатия».

Организатором мероприятия выступило Правительство Нижегородской области.

