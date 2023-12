В Новосибирске прошла встреча участников акселерационных программ с представителями «Газпромнефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Директор по открытым инновациям и новым бизнесам Максим Бардин, руководитель акселерационных программ Денис Пигарев и руководитель проектов Алексей Михайлов «Газпромнефть – Технологические партнерства» посетили столицу Сибири.

5 декабря состоялась их встреча с руководством Академпарка, представителями компаний и команд, а также представителями Фонда Академпарка и акселерационной программы «А-Старт». Эксперты «Газпромнефти» заслушали доклады резидентов Академпарка, предоставили обратную связь по их проектам, а также рассказали об инструментах открытых инноваций «Газпром нефти», включая акселерационные программы INDUSTRIX. Особенностью одной из программ является предоставление менторов для настройки и адаптации к отрасли технологических идей на ранней стадии развития проекта, а также сопровождение уже зарекомендовавших себя технологий в дочерних компаниях блока разведки и добычи «Газпром нефти».



Дальнейшее общение проходило в НОЦ «Газпромнефть-НГУ», где речь шла о поддержке научных и студенческих стартапов. По словам Максима Бардина, общение было конструктивным:



— Мы рассказали, чем мы занимаемся, чем можем помочь, и запланировали несколько мероприятий на будущий период. Я уверен, что мы их реализуем вместе.

