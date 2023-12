В НГУ запатентовали технологию производства удобрений из сельскохозяйственных отходов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Данная разработка возникла на соединении двух направлений исследований, которые в Новосибирском государственном университете вели в интересах промышленных партнеров. Первое было связано с утилизацией золошлаковых отходов ТЭЦ, а именно, зол уноса от сжигания бурых углей.

— Несколько лет назад Сибирская генерирующая компания перевела отопление ряда городов на бурый уголь. У него есть свои плюсы, но есть и минусы, такие как большое количество золы, образуемой в результате его сжигания. И с этой золой что-то надо было делать, — рассказал ведущий специалист Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ кандидат физико-математических наук Сергей Пащенко.

Речь идет о десятках тысячах тонн отходов — золы уноса каждой ТЭЦ ежегодно. И, естественно, компании хотелось бы найти более выгодные способы утилизации этого продукта. К решению задачи подключили ученых университета.

В то же время другая группа исследователей из НГУ занималась вопросами переработки помета цыплят-бройлеров, в больших количествах, выходящего с птицефабрик. Здесь партнерами вуза выступили крупнейшие птицеводческие предприятия Новосибирской области.

Соединив свои наработки, ученые предложили технологию изготовления органоминеральной композиции на основе помета с включением небольшого количества золы уноса ТЭЦ от сжигания бурых углей. Эту композицию в дальнейшем можно использовать в качестве удобрений на полях.

— Обычный компост на основе птичьего помета необходимо выдерживать не менее полугода перед внесением в почву, и делать это можно только в теплое время года. Наша композиция, благодаря свойствам золы уноса от сжигания бурого угля, готовится в течение месяца, причем круглогодично, в любых погодных условиях. Помимо этого, процесс такого компостирования позволяет перевести помет в полезный для полеводов и растениеводов продукт, — подчеркнул Сергей Пащенко.

Еще одним немаловажным плюсом композиции стало то, что себестоимость ее значительно ниже рыночной цены на минеральные удобрения, а само производство относительно просто организовать на площадках открытых пометохранилищ, которыми начинают оборудовать птицефабрики.

Технология была опробована на одном из таких пометохранилищ в Искитимском районе Новосибирской области и успешно прошла испытания. Теперь встает вопрос о ее тиражировании.

— НГУ запатентовал технологию производства удобрения и сейчас планирует разработать технические условия на получаемый продукт, что позволит говорить о более широком применении, — добавил Сергей Пащенко.

Тем более, что перспективы для этого вполне очевидны — в структуре СГК более двух десятков ТЭЦ, а в местах их расположения есть и другие птицефабрики.

