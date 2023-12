В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса массового рационализаторства и наградили лучших рационализаторов страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

8 декабря 2023 года состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса массового рационализаторства.

Конкурс организован Агентством развития профессий и навыков при поддержке Министерства экономического развития России в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Движение рационализаторов поддерживает талантливых, амбициозных и целеустремленных людей, которые постоянно генерируют идеи, стремятся внедрить их в производство. Повышая при этом рентабельность предприятий, а значит, укрепляя отрасли и экономику в целом. Сегодня движение охватило порядка 45 тысяч участников, и их становится все больше», — отметил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Генеральный директор Агентства развития профессий и навыков, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов рассказал, что в конкурсе приняли участие более 1100 специалистов из 100 компаний разных отраслей экономики, подано около 4,7 тыс. рацпредложений: «Это отличный показатель заинтересованности бизнеса и специалистов в стратегическом развитии своего дела. Конкурс помог выявить самых активных рационализаторов страны, обменяться лучшими практиками популяризации рационализаторской и новаторской деятельности на предприятиях, сформировать сообщество ярких профессионалов, которые создают и внедряют в работу неординарные идеи, оптимизируя производство и повышая эффективность всех бизнес-процессов».

Агентство развития профессий и навыков с 2021 года занимается возрождением, поощрением и поддержкой движения рационализаторов.

