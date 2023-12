Source: MIL-OSI Russian Language News

30 ноября в ГУУ состоялась десятая Международная студенческая научно-практическая конференция «Анализ социально-экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации».

Участие в работе конференции приняли более 80 человек из ведущих российских вузов, а также молодые исследователи из зарубежья – представители Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими (Таджикистан) и Учреждения здравоохранения «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» (Беларусь).

Молодые ученые, аспиранты и студенты обсудили вопросы теории и практики государственного регулирования цифровой экономики, развития международных экономических отношений и совершенствования экономики Российской Федерации в условиях антироссийских санкций, социально-экономическое состояние и перспективы развития Российской Федерации.

Участники конференции обратили внимание на актуальность проблем укрепления экономической безопасности Российской Федерации, противодействия отмыванию «грязных денег» и финансированию терроризма.

На конференции было отмечено, что, несмотря на более чем 12 тыс. незаконных антироссийских санкций, экономическая динамика в России стабилизирована, страна смогла избежать негативных сценариев в экономике и обеспечить устойчивость государственных финансов. Постепенно восстанавливается потребительский спрос и инвестиционная активность, Россия продолжает укрепление сотрудничества с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Руководил работой конференции и.о. заведующего кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин ИЗО ГУУ, заслуженный экономист Российской Федерации Сергей Чернов.

По итогам проведённого научного мероприятия будет опубликован сборник материалов конференции и размещен в базе РИНЦ.

