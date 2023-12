Вопреки санкциям: почему растет оборот российской ИТ-отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Оборот ИТ-компаний в России вырос в 2022 году относительно 2021 года на 22%, хотя в течение года и наблюдалось некоторое замедление динамики. Объем инвестиций крупных и средних организаций в ПО (включая покупку лицензий, заказную разработку ИТ-систем), характеризующий спрос бизнеса и госсектора, также увеличился более чем на треть за 2022 год. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Как отмечают исследователи, в оценке последствий санкций и корпоративного бойкота необходимо учитывать, что потребление иностранного корпоративного ПО в России включало не только непосредственно импорт, но и сопоставимый объем услуг по внедренческому консалтингу, системной интеграции, поддержке, сопровождению и т.п., которые оказывались уже преимущественно российскими (с точки зрения резидентства) компаниями. Масштаб таких услуг можно оценить в 300–400 млрд рублей в год (что сопоставимо с прямым импортом), из которых оценочно 70–100 млрд рублей приходилось на дочерние структуры иностранных вендоров в России, а основная часть — на авторизованных российских партнеров. Таким образом, на иностранное ПО был завязан существенный объем сопутствующих услуг в России. Помимо этого, основная часть заказной разработки также велась на иностранном технологическом стеке. Поэтому на фоне прекращения закупок лицензий на зарубежное ПО, сворачивания проектов его внедрения, отключения от глобальных ИТ-сервисов можно было бы ожидать серьезного спада в российской ИТ-отрасли. Эксперты выделяют несколько причин, почему, несмотря на эти ограничения, оборот ИТ-компаний в России вырос. Во-первых, несмотря на ликвидацию, реорганизацию, смену собственников и (или) топ-менеджмента в бывших дочерних юридических лицах или представительствах западных вендоров ПО, персонал этих компаний преимущественно продолжает работу либо в рамках прежних (или преобразованных) юридических лиц, либо в других российских ИТ-компаниях или ИТ-подразделениях отраслевых заказчиков. Таким образом, сохранилось ядро экспертизы в отношении зарубежных ИТ-продуктов. Во-вторых, изменилась структура спроса на ИТ-услуги — спад по одному направлению был компенсирован ростом по другим. Хотя новые закупки и работы по внедрению иностранных ИТ-решений были практически остановлены (кроме остаточных контрактов с приобретенными до февраля — марта 2022 года лицензиями), параллельно возросла потребность в поддержке работоспособности, развитии и сопровождении уже действующих ИТ-систем на базе импортного ПО силами российских ИТ-специалистов (в том числе в условиях невозможности получить поддержку вендора). Вырос масштаб заказной разработки кастомизированных решений под задачи, для которых теперь нет доступных готовых продуктов или обновлений от вендора.

Также важно учесть, что ПО у большинства заказчиков было развернуто локально, с приобретением срочных или бессрочных лицензий, что позволило продолжать его использование, несмотря на политику материнской компании (корпоративное ПО в форме SaaS, доступ к которому был прекращен в первую очередь, не пользовалось большой популярностью у крупных российских клиентов, особенно в случае критически значимых систем, таких как ERP и СУБД). В-третьих, увеличился объем продаж и внедрений отечественного ПО высокой рыночной зрелости, в том числе лицензионного; пик спроса наблюдался в марте 2022 года (он также сопровождался ростом цен). За 2022 год продажи продуктов из Реестра отечественного ПО конечным заказчикам (в части лицензий и SaaS, освобождаемых от НДС) выросли на 13% относительно 2021 года. В числе сегментов рынка, где наиболее востребованы российские решения (в частности, на базе open source), — офисное ПО, ОС, СУБД, системы видео-конференц-связи (ВКС), средства обеспечения кибербезопасности. Многие заказчики стали переходить на российскую облачную инфраструктуру, что внесло заметный вклад в выручку отечественных IaaS-поставщиков. На рост ИТ-отрасли повлиял не только корпоративный спрос на ПО и ИТ-услуги, положительную динамику также демонстрировал сегмент интернет-компаний и цифровых платформ, социальных сетей (в том числе в экосистемах «Яндекса», VK), которые в 2022 году на фоне закрытия доступа к иностранным платформам нарастили аудиторию и увеличили монетизацию. В целом негативное влияние на российский рынок ПО и ИТ-услуг санкционных ограничений и ухода иностранных игроков оказалось гораздо мягче, чем могло бы быть, именно в силу специфики ПО как «нематериального» продукта. Это, в частности, позволяет использовать его в течение длительного времени после установки. Кроме того, предложение компетенций на рынке труда в нашей стране оказалось достаточным для поддержки и сопровождения локально развернутых иностранных ИТ-продуктов.

