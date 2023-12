Андрей Шавва: «Главное для педагога – человечность»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершается Год педагога и наставника. Мы его начали интервью с преподавателем ФизМеха СПбПУ Вадимом Кожевниковым и хотим завершить тоже интервью с преподавателем. Как и первый наш герой, в 2022 году Андрей Шавва стал победителем конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов» в номинации «Лучший из лучших». В 2021 году он был одним из трёх «лучших практиков», а в 2023 году — призёром в номинации «Новатор». А ещё Андрей возглавил пятёрку лидеров по итогам студенческого голосования за лучшего преподавателя в телеграм-канале Политеха — рейтинг составлялся накануне нового праздника Дня преподавателя высшей школы.

Оказывается, у Андрея самое любимое место в Политехе — гидрокорпус, на ЕГЭ он сдавал девять экзаменов, а всё остальное узнаете из нашего интервью .

