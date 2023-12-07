17 студентов и магистрантов НГУ получили стипендии губернатора и правительства Новосибирской области

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В 2020 году была учреждена стипендия Губернатора Новосибирской области, которая выдается талантливым студентам региона. Награда присуждается тем, кто добился высоких результатов в учебе, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Цель стипендии – повышение мотивации талантливой студенческой молодежи к развитию науки и творчества.
Стипендий на 2024 год были удостоены 17 студентов и магистрантов НГУ:
· Ксения Бекенева, студентка 6 курса ИМПЗ
· Кирилл Волков, стиудент 2 курса ММФ
· Данила Исаев, студент 3 курса ИФП
· Дарья Коломникова, студентка 4 курса ФИТ
· Ирина Нетужилова, студентка 4 курса ГИ
· Святослав Понасенко, магистрант 2 года обучения ГГФ
· Владислав Роговешко, магистрант 2 года обучения ФФ
· Владимир Шилов, магистрант 1 года обучения ЭФ
· Александр Шнайдер, студент 3 курса ФЕН
· Александр Евдокимов, студент 4 курса ФФ
· Станислав Еловацкий, студент 2 курса ММФ
· Руслан Бакеев, студент 1 курса ГГФ
· Михаил Бардуков, студент 1 курса ФЕН
· Максим Груздев, студент 1 курса ФЕН
· Татьяна Нефедова, студентка 1 курса ГИ
· Аким Никулин, студент 1 курса ФЕН
· Софья Попович, студентка 1 курса ФЕН
— Уверен, каждый из вас найдет себя в том деле, которому он посвящает свою жизнь. И я хочу пожелать, чтобы эта дорога была вам понятна. Мы со стороны правительства Новосибирской области всегда готовы вам в этом помогать: проводить ярмарки вакансий, дни открытых дверей, дать совет. Как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебя. Усилия, вложенные сейчас, обязательно окупятся, — отметил министр цифрового развития НСО Сергей Цукарь
— Самый мощный лифт, который позволяет построить свою жизнь самостоятельно даже при нулевых стартовых возможностях — это качественное образование. Оно получается только благодаря уму, пассионарному любопытству и бесконечному трудолюбию. Судя по тому, что вы здесь, у вас все это есть, — сказала министр образования НСО Мария Жафярова.
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