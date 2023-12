Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В 2020 году была учреждена стипендия Губернатора Новосибирской области, которая выдается талантливым студентам региона. Награда присуждается тем, кто добился высоких результатов в учебе, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Цель стипендии – повышение мотивации талантливой студенческой молодежи к развитию науки и творчества.

Стипендий на 2024 год были удостоены 17 студентов и магистрантов НГУ:

· Ксения Бекенева, студентка 6 курса ИМПЗ

· Кирилл Волков, стиудент 2 курса ММФ

· Данила Исаев, студент 3 курса ИФП

· Дарья Коломникова, студентка 4 курса ФИТ

· Ирина Нетужилова, студентка 4 курса ГИ

· Святослав Понасенко, магистрант 2 года обучения ГГФ

· Владислав Роговешко, магистрант 2 года обучения ФФ

· Владимир Шилов, магистрант 1 года обучения ЭФ

· Александр Шнайдер, студент 3 курса ФЕН

· Александр Евдокимов, студент 4 курса ФФ

· Станислав Еловацкий, студент 2 курса ММФ

· Руслан Бакеев, студент 1 курса ГГФ

· Михаил Бардуков, студент 1 курса ФЕН

· Максим Груздев, студент 1 курса ФЕН

· Татьяна Нефедова, студентка 1 курса ГИ

· Аким Никулин, студент 1 курса ФЕН

· Софья Попович, студентка 1 курса ФЕН

— Уверен, каждый из вас найдет себя в том деле, которому он посвящает свою жизнь. И я хочу пожелать, чтобы эта дорога была вам понятна. Мы со стороны правительства Новосибирской области всегда готовы вам в этом помогать: проводить ярмарки вакансий, дни открытых дверей, дать совет. Как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебя. Усилия, вложенные сейчас, обязательно окупятся, — отметил министр цифрового развития НСО Сергей Цукарь

— Самый мощный лифт, который позволяет построить свою жизнь самостоятельно даже при нулевых стартовых возможностях — это качественное образование. Оно получается только благодаря уму, пассионарному любопытству и бесконечному трудолюбию. Судя по тому, что вы здесь, у вас все это есть, — сказала министр образования НСО Мария Жафярова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI