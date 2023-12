Финансовые новости: Работодатели стали чаще оформлять ДМС для сотрудников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В III квартале 2023 года премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) превысили 42 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Этому во многом способствовали работодатели, которые заключили почти в три раза больше договоров. Таким образом компании пытаются удержать и привлечь работников в условиях дефицита на рынке труда.

В целом страховой рынок в июле — сентябре 2023 года вырос до 566 млрд рублей, или на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Помимо ДМС, драйверами стали автострахование и некредитное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Рост взносов в автостраховании связан с продажей новых автомобилей. Также автовладельцы стали чаще страховать подержанные машины, чтобы в условиях подорожания запчастей сэкономить на ремонте. Интерес к ИСЖ повысился на фоне роста российского рынка акций — по таким полисам люди рассчитывают получить более высокую доходность. Подробнее о ситуации на рынке читайте в очередном «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Фото на превью: S_L / Shutterstock / Fotodom

