Финансовые новости: Первая сделка купли-продажи ЦФА заключена на Московской бирже

6 декабря 2023 года на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) Московской биржи была заключена первая сделка купли-продажи с ЦФА в рамках вторичного обращения.

Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО “Ростелеком” 4 декабря 2023 года объемом 200 млн рублей. Организатором размещения ЦФА выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк Дом.РФ.

Сергей Харинов, директор по цифровым активам Московской биржи:

“Заключение первых сделок с ЦФА на платформе оператора обмена Московской биржи – важный шаг в построении высоколиквидного вторичного рынка цифровых активов для всех категорий клиентов. За последние три месяца мы наблюдаем кратный рост объема рынка ЦФА и ожидаем его дальнейшего роста в следующем году”.

3 августа 2023 года Группа “Московская Биржа” получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО Московская биржа). Московская биржа первой на российском рынке получила лицензию оператора обмена и остается единственным оператором обмена на рынке ЦФА.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



