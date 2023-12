Финансовые новости: НТБ расширяет базисы поставок в рамках биржевых торгов молоком и молочными продуктами ГК “ЭкоНива”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Национальная товарная биржа совместно с крупнейшим молочным холдингом России – ГК “ЭкоНива” расширяет базисы поставок в рамках биржевых торгов сырым цельным коровьим молоком, сливочным маслом и сухим обезжиренным молоком (СОМ).

На начальном этапе покупателям сырого цельного коровьего молока предлагались партии с ферм ГК “ЭкоНива”, расположенных в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области. Теперь у участников торгов будет возможность приобретать молоко во всех хозяйствах группы этого региона, а также на предприятиях в Рязанской области. В соответствии с условиями продажи предусмотрен вывоз автотранспортом покупателя. В будущем планируется распространить практику биржевых торгов на все базисы поставок (животноводческие комплексы) в 11 регионах присутствия группы.

Кроме того, ГК “ЭкоНива” проводит торги сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом жирностью 82,5%. Данные товары доставляются покупателям автомобильным или железнодорожным транспортом. Отгрузки на начальном этапе осуществлялись со складов партнеров группы в Тульской области. Теперь сливочное масло можно получить в том числе в г. Омске, а СОМ – у поставщика в г. Домодедово Московской области.

Биржевые продажи продукции ГК “ЭкоНива” начались 16 октября текущего года. Они проводятся в онлайн-формате на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу “Московская биржа”) во второй половине каждого месяца. В торгах участвуют контрагенты ГК “ЭкоНива”, допущенные к торгам на НТБ.

Никита Захаров, директор АО НТБ:

“Благодаря сотрудничеству НТБ с ГК “ЭкоНива” удалось в очередной раз продемонстрировать преимущества биржевых торгов, на которых формируются объективные рыночные цены на любой актив, включая такую новую для биржи группу товаров, как молоко и молочные продукты. Создание ликвидной биржевой площадки для нового товара требует времени, но и дает неоспоримые преимущества участникам рынка. Они получают равный доступ к торгам, стандартизацию договоров и прозрачный процесс ценообразования. Все это обеспечивает рынку хорошие перспективы, что уже подтверждено расширением перечня базисов поставок для торгов молоком и продуктами его переработки”.

Михаил Матвеенко, заместитель генерального директора агрохолдинга “ЭкоНива” (входит в ГК “ЭкоНива”):

“Проведение товарных аукционов позволило нам систематизировать продажи сырого молока – ключевого товара группы. Долгосрочные контракты с партнерами заключаются отделом продаж ГК “ЭкоНива”, а основной объем краткосрочных контрактов с поставками в течение одного месяца планируется полностью перевести на реализацию через биржу. Такой подход улучшает прогнозирование как для производителей, так и переработчиков, что очень важно для высоковолатильного рынка сырого молока. Биржевые торги — это прозрачный инструмент формирования рыночной цены”.



