Финансовые новости: Кредитование в III квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Корпоративное кредитование в III квартале 2023 года выросло на 5,9% (+3,8% за II квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья.

Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки увеличился на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в IV квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок. Корпоративные средства выросли на 5,2% — в основном у экспортеров на фоне подъема цен на энергоресурсы — после оттока в II квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%). За III квартал 2023 года банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата II квартала (0,8 трлн рублей), за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на повышение ставок. Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может достичь приблизительно 3,3 трлн рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года). Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор». Фото на превью: aappp / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI