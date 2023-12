Финансовые новости: Доля юаня на биржевом валютном рынке в ноябре превысила 46%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юань в ноябре увеличил долю в объеме торгов на Московской Бирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее. Доля «токсичных» валют снизилась с 54,6 до 52,3%. На внебиржевом рынке на юань приходилось 31,5%, на «токсичные» валюты — 63,0%.

Рубль укрепился в ноябре на фоне роста продаж валюты экспортерами. Доходности ОФЗ за этот период опустились в среднем на 87 базисных пунктов из-за изменения ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. Индекс МосБиржи упал по итогам месяца на 1,1% в условиях коррекции нефтяных цен, укрепления рубля, а также обсуждения новых санкций. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Ekkalak Ngamjarasvanij / Shutterstock / Fotodom

