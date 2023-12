СПбГАСУ и БФУ им. И. Канта объединят усилия для подготовки профессионалов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проректор по научной работе СПбГАСУ Евгений Королев (в центре) и представители БФУ им. И. Канта. Слева: директор Высшей школы киберфизических систем Ирина Либерман, профессор ОНК «Институт высоких технологий» Мария Дмитриева; справа: заведующий лабораторией фундаментального и прикладного материаловедения, профессор кафедры машиноведения и технических систем Владимир Лейцин, руководитель образовательных программ Высшей школы киберфизических систем, старший преподаватель ОНК «Институт высоких технологий» Нарине Сагателян

Для краткосрочной стажировки 6 декабря 2023 г. в СПбГАСУ прибыли сотрудники Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград). Четырёхдневная программа включает обсуждение проекта соглашения между двумя вузами.

Предмет соглашения – представляющее взаимный интерес сотрудничество в области образования, науки и совместных проектов/программ с целью подготовки профессионалов, востребованных рынком труда и способных легко адаптироваться в условиях современной экономики.

Стороны намерены совместно разрабатывать образовательные программы и программы дополнительного профессионального образования, оценочные материалы для тестирования уровня овладения профессиональными компетенциями; организовывать учебную и производственную, в том числе преддипломную практику и стажировки; привлекать сотрудников к участию в учебном процессе; распространять информацию о научных исследованиях и формировать кадровый резерв из числа лучших студентов.

Ирина Либерман, директор Высшей школы киберфизических систем БФУ им. И. Канта, сообщила: «Стажировка стала поощрением за первое место магистерской программы “Строительство” в конкурсе образовательных программ в БФУ им. И. Канта. Наш вуз вошёл в пилотный проект по проектированию собственных стандартов и новых моделей образования. В рамках стажировки хотелось бы обменяться мнениями с коллегами по этому вопросу».

Проректор по научной работе СПбГАСУ Евгений Королев подчеркнул: преподаватели СПбГАСУ и БФУ им. И. Канта взаимодействуют не один год. Теперь это взаимодействие выходит на уровень университетов, и наш вуз рассчитывает на позитивное и последовательное движение вперёд.

