«Роснефть» в рамках выставки «Россия» презентовала собственного оператора сотовой связи

«Сибинтек», внутренний ИТ-интегратор «Роснефти», создал корпоративного оператора сотовой связи «РН-Связь» для обеспечения подразделений и сотрудников Компании защищённой мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Проект был представлен в рамках Дней IT в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Роснефть» — лидер инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на ускоренную цифровизацию бизнеса, технологии промышленного интернета, которые позволят принципиально усилить контроль материальных потоков, исключить фактор человеческих ошибок. Реализация проекта по созданию корпоративного оператора сотовой связи – одно из ключевых направлений в рамках стратегии НК «Роснефть» по цифровой трансформации производственных процессов.

«Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах Компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных», – рассказал руководитель службы IT «Роснефти» Юрий Попов.

Решения на основе pLTE уже внедрены на 20 объектах Компании. Проект реализован полностью на российском оборудовании и является одним из элементов экосистемы, включающей в себя сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов.

В настоящее время «Сибинтек» ведет строительство собственных узлов связи с использованием базовых станций отечественного производства. Подобное решение было апробировано в суровых условиях Крайнего Севера в рамках флагманского проекта «Восток Ойл». На площадке вахтового городка в «Бухте Север» был внедрен комплекс цифровых сервисов, в том числе таких, как закрытая беспроводная сотовая сеть передачи данных, видеонаблюдение, система голосовой связи PTT (push-to-talk), контроль периметра, а также мониторинг параметров здоровья сотрудников и наличия средств индивидуальной защиты.

«В настоящее время «РН-Связь» имеет все необходимое для обеспечения стабильной связи абонентов. В ближайшие несколько лет, благодаря строительству собственных узлов связи и присоединения к нескольким федеральным операторам, расширит свой функционал до типа full-MVNO (модель работы виртуального мобильного оператора, фактически являющегося физическим, но не имеющего своего частотного ресурса). Такое решение, помимо беспрецедентного расширения зоны обслуживания, обеспечит исключительную защиту от угроз несанкционированного доступа и безопасность хранения данных о мобильных абонентах, а также даст возможность объединить любые коммуникационные системы Компании в одну. Кроме того, будет обеспечена мобильная связь даже в труднодоступных регионах с слабым покрытием сотовой связи. Подобного решения сегодня нет на российском рынке», – рассказал директор по связи и базовой инфраструктуре «Сибинтека» Денис Кривенцев.

Кроме того, предусматривается возможность интеграции в новую сеть уже действующих и будущих промышленных технологических решений, в том числе, разработанных «Сибинтек». Например, «Цифровой завод», «Цифровое месторождение», ЕКТП (единая корпоративная телеметрическая платформа) и система промышленного интернета.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона «Роснефти» – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 декабря 2023 г.

