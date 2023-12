Проектное обучение в транспортной сфере обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 декабря в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоялся Бизнес-завтрак представителей университета с представителями предприятий транспортной сферы.

Открыл встречу ректор ГУУ Владимир Строев

Строев, который отметил открытость вуза к новым проектам и совместной работе.

«Бизнес-завтраки стали доброй традицией для нашего университета. Мы приглашаем на них представителей разных отраслей, наших друзей и партнеров, чтобы в непринужденной обстановке обсудить вопросы будущего взаимодействия. Мы готовы формировать проектные группы под ваши задачи, помогать нашим студентам эффективно учиться и получать практические навыки еще в годы учебы, чтобы по ее завершению в Ваши компании приходили готовые специалисты», — подчеркнул Владимир Витальевич.

Проректор Дмитрий Брюханов рассказал о важности и особенностях проектного обучения в ГУУ как стратегического развития образования.

«Раньше все учебные заведения часто слышали, что вузы готовят будущих специалистов не тому и организациям потом нужно переучивать работников. Именно для того, чтобы мы понимали и слышали друг друга, мы и проводим такие беседы. ГУУ занимается проектным обучением уже более 5 лет. Более того, мы единственный вуз в стране, кто встроил проектное обучение в обязательную образовательную программу. Проектное обучение нацелено на практические навыки, которые позволяют выпускникам чувствовать себя свободно на рынке труда», — отметил Дмитрий Юрьевич.

С докладом о проектном обучении, роли менторов в обучении и воспитании будущих кадров и возможных направлениях совместной деятельности выступил директор центра проектного менторства Алексей Чегодаев.

Об успехах проектных команд вуза и важности реализации социальных проектов рассказал доцент кафедры «управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Алексей Степанов представил данные о развитии отраслевого транспортного образования в ГУУ и основных блоках инженерно-управленческого образования.

Презентовала новую программу обучения «Технологии транспортных процессов», которая начнет действовать в ГУУ с 2024/2025 учебного года, а также рассказала о возможных направлениях взаимодействия в сфере образования и.о. директора Института отраслевого менеджмента Галина Серебрякова.

«Новая программа представляет собой интеграцию инженерного и управленческого образования. В ней вы можете выступить не только как эксперты, но и как активные участники образовательного процесса, чтобы начать готовить студентов с учетом специфики ваших компаний. Мы хотим, чтобы наши выпускники были нужны организации и могли работать сразу после окончания университета», — отметила Галина Валентиновна.

Представители компаний в свою очередь поделились опытом взаимодействия с вузами, рассказали о волнующих их организации вопросы и предложили варианты будущего сотрудничества с ГУУ.

Начальник центра развития пассажирских перевозок АО «ИЭРТ» Роланд Бранзиа поделился, что не только является выпускником ГУУ, но и большая часть сотрудников центра обучалась в первом управленческом.

«К нам приходят выпускники многих вузов. Выпускники ГУУ выгодно отличаются тем, что имеют не просто инженерное образование, но и владеют навыками управления. Они уже готовы к координации проектов, взаимодействию внутри команды, принятию управленческих решений. И это очень важно, не просто давать студентам инженерные знания, но и учить их правильному управлению», — заметил Роланд Лаврентьевич.

Директор Ассоциации ТАМА, научный руководитель ОАО «НИИАТ» Норайр Блудян рассказал о специфике транспортной отрасли, важности и значимости транспортной кафедры ГУУ в Ассоциации и перспективах дальнейшей совместной работы.

Директор центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов рассказал о передовом опыте ГУУ в сфере развития инженерных компетенций.

Директор по развитию бизнеса ГК «AXELOT» Артем Долгих представил лабораторию Axelot LAB, создание которой планируется на базе ГУУ, а также рассказал о главной проблеме компании – нехватке профессиональных кадров для клиентов, которую планируется решить совместно с Государственным университетом управления.

С предложением дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки кадров выступил и представитель компании ООО «Глобальная Логистика и Транспорт»(ГЛТ Москва) Владислав Матвеев.

Положительным опытом взаимодействия с ГУУ и в проведении стажировок студентов, и в повышении квалификации персонала поделились директор Корпоративного университета Транспортного комплекса Екатерина Сухова и первый заместитель директора Дарья Роговская.

Напомним, что бизнес-завтрак с представителями сферы транспорта в прошлый раз проходил в рамках ежегодной конференции «Менеджмент на транспорте и в логистике», следующее проведение которой запланировано на март 2024 года.

