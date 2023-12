Политех встретил абитуриентов на Дне открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Каждый год сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета отмечают в своем календаре первое воскресенье декабря. В этот день университет открывает двери для абитуриентов и их родителей, а также для тех, кто хочет познакомиться с нашим университетом.

И в этот раз, как всегда, Политех встречал гостей роскошными интерьерами и живой классической музыкой. Главный учебный корпус вуза посетило более 1500 участников мероприятия. В легендарном Белом зале перед ними выступил и. о. проректора по довузовскому и дополнительному образованию Дмитрий Тихонов. Он рассказал об университете и тех возможностях, которые он предоставляет.

Важный вопрос, который интересовал абитуриентов – правила приёма на 2024 год. Обо всех особенностях и нюансах поступления в следующем году рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик. Он упомянул, что в этом учебном году Политех проведёт несколько дней открытых дверей в очном и онлайн-формате.

Мы понимаем, что во время поступления на абитуриентов, кроме учебной программы, накатывает огромная волна информации, связанной с правилами приёма. Мы стараемся помочь не утонуть в этом информационном море, поддерживаем, отвечаем на вопросы, организуем прямые эфиры и очные встречи. Каждый абитуриент может обратиться к нам в социальных сетях для абитуриентов – это группа ВКонтакте и Телеграм-канал , а также позвонить или прийти к нам в гости. Сотрудники приёмной комиссии всегда готовы сориентировать каждого обратившегося .

Тем, кто не успел попасть в Белый зал, о правилах приёма рассказали позже сотрудники Центра по работе с абитуриентами. Представители институтов организовали консультационные зоны и различные активности для участников Дня открытых дверей. Абитуриенты задавали вопросы не только на тему поступления, но и о конкретных направлениях обучения.

Мы каждый год готовим мастер-классы, активности для ребят, делимся знаниями, рассказываем об обучении у нас, о тех возможностях и компетенциях, которые студенты получают в Инженерно-строительном институте , – рассказал старший преподаватель Инженерно-строительного института (ИСИ) Политехнического университета Андрей Шавва.

Гостей Дня открытых дверей также ждала насыщенная интерактивная программа: обзорные экскурсии, розыгрыши, квест «Технообмен», по правилам которого участники выполняли задания на станциях в Главном учебном корпусе. Те, кто собрал правильную комбинацию карточек, получили призы.

Дни открытых дверей в Политехе не проходят без эффектных представлений. Так и в этот раз ФизМех и студенческое химическое объединение ChemTeam удивили зрителей настоящими чудесами на физическом и химическом шоу.

Параллельно с очным мероприятием в телестудии университета проходил эфир с отдельной программой, который транслировался в группе ВКонтакте Политех Абитуриентам . Его можно увидеть в записи .

