Поликлинике № 76 – 50 лет!

6 декабря поликлиника № 76 отметила полувековой юбилей. Это динамично развивающееся амбулаторно-поликлиническое учреждение Санкт-Петербурга, которое вносит весомый и важный вклад в заботу о здоровье жителей нашего города. На сегодняшний день поликлиника обслуживает свыше 60 тысяч учащихся. Помимо Политеха, это еще три десятка учебных заведений и 7500 иностранных студентов из 107 стран. Также она оказывает медицинскую помощь по полису ОМС всем петербуржцам.

В среду в актовом зале поликлиники звучали поздравительные слова и аплодисменты. С полувековым юбилеем руководство, коллектив и ветеранов медицинского учреждения поздравил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

«50 лет — это очень зрелый, творческий и плодотворный возраст. Вы исцеляете не только тело, но и дух. Особенно это важно в работе с молодыми людьми. Я знаю, как руководство поликлиники и персонал очень трогательно, по-матерински подходят к каждому студенту, — отметил в своей поздравительной речи Андрей Иванович. — Поликлиника для нас — это важнейшее место, потому что на здоровье нации зиждется мир. Хочу отметить, что за эти 50 лет на базе скромной, адресно направленной университетской поликлиники, вырос один из крупнейших городских центров здравоохранения. Низкий поклон вам от студентов, сотрудников, от меня лично за ваш неоценимый труд».

Поздравления от имени губернатора Санкт‑Петербурга сотрудникам поликлиники передал вице-губернатор Олег Эргашев.

В настоящее время поликлиника оказывает квалифицированную медицинскую помощь студентам и аспирантам вузов, учащимся средних специальных учебных заведений, основным ядром которых был и остается Политехнический университет, а также прикрепленному населению. Верность своему делу и высокий профессионализм медицинского персонала позволяет многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни , — сказал в приветственном слове Олег Николаевич.

В торжественном мероприятии также принял участие глава администрации Калининского района Сергей Петриченко.

Ежедневно через здание на улице Хлопина, 11, корпус 1 проходят сотни людей. Их принимают высококвалифицированные специалисты по самым разным направлениями. Вот уже более семи лет руководит поликлиникой заслуженный врач России и отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук Оксана Алешко. В этот день она получила из рук ректора Политеха знак отличия за заслуги перед Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Таким же знаком удостоена и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Русудан Бицадзе.

С 2014 года в поликлинике функционирует Центр репродуктивного здоровья. Учреждение успешно работает на достижение целевых показателей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Поликлиника № 76 — лидер по реализации пилотного федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». С 2020 году в поликлинике внедряются принципы «Бережливого производства».

В 2020 году врачи поликлиники встали на борьбу с коварным и опасным заболеванием — ковидом. Благодаря упорной совместной работе и слаженным действиям медицинского персонала и администрации СПбПУ удалось справиться с этой новой тогда болезнью.

От всей души поздравляем персонал поликлиники с полувековым юбилеем. Желаем здоровья и процветания. Пусть ваш добросовестный и благородный труд идёт на пользу пациентам.

