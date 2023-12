Полвека на сцене: Студенческий театр Политеха отметил юбилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ровно 50 лет назад, 5 декабря 1973, группа студентов сыграла свой первый спектакль, никто и не подозревал тогда, что в этот день родился театр, который изменит судьбы стольких поколений.

Тысячи студентов постигали в нем актерское мастерство, десятки стали успешными актерами и режиссерами, сотни выпускников пошли работать по специальности, получив мощный импульс творческого развития. Абсолютно все были счастливы, что в студенческие годы в их жизни был театр. Спустя полвека на свет рампы слетелись актеры и друзья театра. 5 декабря 2023 года в зале Студенческого клуба их ждали аплодисменты, общие воспоминаниями и человек, благодаря которому все это в их жизни случилось, основатель и бессменный руководитель театра Виктор Филиппович Борисенко.

«Очень мало на свете людей, в душе которых однажды зародилась маленькая идея, появилась искра, и вспыхнуло пламя, которое горит на протяжении 50 лет, — обратился со сцены проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов. — Наш театр в тройке лучших в России, но для нас он лучший в мире! Мы хотим, чтобы каждый студент, будущий инженер, впустил в свою душу частичку творчества через разные направления, которые развиваются в Политехе, и одно из главных — это театр».

Максим Александрович отметил, что Студенческий театр является гордостью Политеха и от имени ректора СПбПУ Андрея Рудского вручил почетные грамоты Виктору Борисенко, а также Ольге Лыткиной, которая почти 20 лет обучает актерскому мастерству молодых актёров.

Когда говорят, что театр знают во всем мире, не лукавят. За эти полвека, что театр был сначала в ПИМаше, а с 2011 при объединении вузов в Политехе, поставлено более 70 спектаклей. Юные актеры побывали на 35 российских и зарубежных фестивалях. Главное, что его очень ценят в профессиональной актерской среде. Специально на юбилей из Москвы прилетел худрук Московского областного театра драмы, вице-президент Российского отделения Ассоциации любительских театров Михаил Чумаченко.

«Я хотел вам привести благодарственное письмо председателя Союза театральных деятелей России, но письмо от Калягина привести уже не мог, а от Машкова еще не успел, — отметил Михаил Чумаченко. — Вы, правда, лучший театр страны, поскольку ухитряетесь сохранять фанатический баланс поиска, открывая новых драматургов, новые имена и новые актерские техники. Представляю, что ректор Политеха не испытывает радости, когда вы вдруг уходите в театральный вуз, но уверен, что он и вся его работа построена на том, чтоб вы и физику научились любить, и поэзию понимали, и в искусстве разбирались. А в качестве подарка дарю приглашение на фестиваль профессиональных театров, который пройдет летом в Москве».

Фильм, снятый к 50-летию театра режиссером и другом театра Аллой Дружининой, отрывки из спектаклей, показанные на сцене, вызвали большой отклик гостей юбилея. И всем непременно хотелось выразить свою благодарность виновнику торжества Виктору Борисенко.

Благодаря Виктору Филипповичу, я открыл для себя мир театра, литературы, драматургии, и без него я бы не оказался в стенах Александринского театра! Слушайте этого чуткого и гениального человека! — обратился к студентам актер труппы Александринского театра Валерий Степанов.

А студенты благодарили выпускников университета, которые продолжили обучение в театральных вузах, играют в лучших петербургских театрах — на сценах БДТ, МДТ, снимаются в кино и сами снимают фильмы, и при этом всегда находят время, чтобы прийти в Студенческий театр Политеха позаниматься с талантливой молодежью. Связь Студенческого театра и выпускников Политеха не прерывается.

Связь времен и поколений доказал финал юбилейного вечера, когда из зала под песню Окуджавы «Молитва» на сцену по очереди вышла вся труппа Студенческого театра — яркие, талантливые, искренние. Затем к ним присоединились все, кто когда-то играл в театре.

«Постоянная смена поколений в театре — это как постоянно текущая полноводная река, и один человек этой стихией неизменно управляет, — отметил руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества СПбПУ Борис Кондин. — Словно Волжская ГЭС, которая вырабатывает огромное количество энергии, Виктор Филиппович перерабатывает огромное количество эмоций в творческую энергию и распространяет её на весь белый свет!»

