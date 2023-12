Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Подписано концессионное соглашение по строительству этапов 5 и 6 ШМСД

Правительство Ленинградской области, ВТБ и Банк «РОССИЯ» подписали концессионное соглашение о строительстве 5-го и 6-го этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Подписи в документе поставили губернатор региона Александр Дрозденко, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин. Церемония прошла на полях 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В рамках соглашения стороны договорились о совместной реализации проекта строительства этапов 5-6 ШМСД – платной автомобильной дороги, общей протяженностью около 16 км, проходящей по территории Ленинградской области и являющейся продолжением этапов 2-4 ШМСД. Концессионное соглашение заключено на 49 лет, из которых ориентировочный срок проектирования и строительства составляет около 8 лет.

Планируемый общий объем инвестиций – порядка 110 млрд рублей, из них примерно 50 млрд рублей составят внебюджетные инвестиции. Финальная сумма требуемых инвестиций будет утверждена по завершению этапа проектирования.

«Ленинградская область заинтересована в строительстве 5-го и 6-го этапов Широтной магистрали скоростного движения, прежде всего, потому что это улучшит транспортное сообщение для жителей территорий массовой застройки Всеволожского района – Колтушей, Разметелево, Мяглово, Новосаратовки, Янино, а также для жителей Кировского района Ленобласти. Кроме того, широтная магистраль даст импульс к появлению по соседству с ней, на территории области, новых объектов, а значит – новых налогоплательщиков. Подписанное сегодня концессионное соглашение воплощает на практике договоренности, которые Ленинградская область, ВТБ и Банк «РОССИЯ» анонсировали в ходе Петербургского международного экономического форума – 2023. За декларациями у нас следуют конкретные дела, это – главный принцип работы региона с партнерами», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«ВТБ активно участвует в реализации масштабных инвестиционных проектов в самых разных отраслях экономики, в том числе в транспортной инфраструктуре. При участии банка ведется строительство Витебской развязки в Санкт-Петербурге – первого этапа ШМСД. Новое соглашение станет важным стимулом дальнейшего развития транспортной системы всего региона, обеспечит связь удаленных районов Санкт-Петербурга между собой, с центром города и Ленинградской областью, будет способствовать развитию прилегающих территорий», – сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Банк «РОССИЯ» считает одной из своих стратегических задач поддержку проектов, направленных на развитие инфраструктуры и транспорта в нашей стране. Мы давно и результативно сотрудничаем с Ленинградской областью, способствуя расширению региональной дорожно-транспортной системы. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту Ленобласти, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей региона», – отметил председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Справка:

Трасса ШМСД в пределах 5-6 этапа проходит по территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, пересекая Заневское и Колтушское городские поселения.

Этап 5 (6,25 км) – участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (КАД) до автомобильной дороги федерального значения «Кола» (Мурманское шоссе).

Этап 6 (9,44 км) – участок от КАД до автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» с учетом подъезда к г. Всеволожску.

Реализация ШМСД 5-6 обеспечит связь морских портов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, грузооборот которых за 2021 год составил 180,4 и 62 млн тонн соответственно (29% всего грузооборота морских портов России), с Мурманским шоссе, способствует снижению нагрузки на федеральную дорожную сеть (путем перераспределения транспортных потоков с Мурманского шоссе на стыке с г. Санкт-Петербургом), а в будущем обеспечит подключение региональной дорожной сети к перспективной дороге КАД-2.

Кроме того, трасса сделает более доступными территории массовой застройки Всеволожского района (Колтуши, Разметелево, Мяглово, Новосаратовка), где ежегодно вводится более 1 млн кв. метров жилья.

