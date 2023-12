НГУ повысил позиции в предметном рейтинге агентства RAEX в естественно-математической сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Агентство RAEX во второй раз составило рейтинг лучших вузов России в естественно-математической сфере. В список вошли 78 университетов, представляющих все федеральные округа России. Новосибирский государственный университет повысил позиции, поднявшись с 8-й на 7-ю строку рейтинга, и среди вузов, расположенных в регионах, получил наиболее высокую оценку. Исследование проводилось в рамках проекта «Кадровое обеспечение технологического суверенитета России», реализуемого агентством RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. На распределение мест в рейтинге влияли три фактора — востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

— При оценке вузов в естественно-математической сфере научная составляющая является более весомым фактором. Позиции НГУ как исследовательского вуза традиционно сильны именно по данному направлению. Экосистема Академгородка, которая включает институты Сибирского отделения РАН и Академпарк, создает особые условия для сохранения и развития фундаментального образования, научно-исследовательской работы студентов, а также открывает возможности для участия университета в разработке новых технологий и решений для индустрий. Внедряя новые образовательные программы, мы действуем на опережение: уже сейчас готовим специалистов, которые будут востребованы завтра, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

— Один из ключевых факторов — это уникальная схема подготовки кадров для науки, которая реализована на физическом факультете НГУ. На первых двух курсах бакалавриата обучение проходит в основном в университете, где читаются базовые курсы по физике. С третьего курса, а затем и в магистратуре подготовка уже ведется в лабораториях более чем 20 институтов Сибирского отделения РАН под руководством научных сотрудников, которые работают на переднем крае науки в своих областях. В последние годы на физфаке реализуются новые образовательные траектории инжиниринговой направленности. Например, есть магистерская программа «Медицинская физика», ее выпускники очень востребованы в высокотехнологичных медицинских центрах РФ. Еще одно перспективное направление — «Комическое и специальное приборостроение», которое готовит кадры для предприятий, входящих в ГК «Роскосмос». Кроме этого, на физфаке активно развивается направление «астрофизика и космология», которое не представлено в институтах Новосибирского научного центра, — рассказа декан физического факультета доктор физико-математических наук Владимир Блинов.

Тимур Насыбуллов, заместитель декана механико-математического факультета НГУ по развитию, доктор физико-математических наук, говоря о факторах, которые позволили университету улучшить позиции в рейтинге, отметил:

— На базе механико-математического факультета НГУ работает Математический центр, создание которого привело к важным системным изменениям. Сейчас в Центре работает 10 исследовательских групп, которые охватывают широкий спектр перспективных научных направлений. В рамках работы Центра открыты две новые образовательные программы на уровне бакалавриата: «Инженерная школа: искусственный интеллект и прикладной инжиниринг» и «Исследовательская группа фундаментальной математики». На механико-математическом факультете открыты еще две программы: в прошлом году — «Системное программирование», в этом году — «Математические методы и информационные технологии в механике». Мы также развиваем проекты, позволяющие подключать к нашей деятельности университеты из других регионов. Среди них — «Большая математическая мастерская», которая в этом году проходила уже в 4-х городах – Новосибирске, Томске, Тюмени и Майкопе. Мы строим системное взаимодействие с партнерами из реального сектора экономики, в среднем в год реализуем порядка 10 проектов. На факультете работает лаборатория прикладных цифровых технологий, которая как раз ориентирована на решение задач индустрии.

В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками, и 18 субъектов — одним. В топ-10 списка доминируют вузы двух столиц. Из вузов, расположенных в регионах, наиболее высокую оценку, помимо НГУ, получили Уральский федеральный университет (9-е место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место).

Почти все победители конкурса на получение грантов по программе «Приоритет-2030» по направлению «исследовательское лидерство» вошли в список сильнейших вузов в естественно-научной сфере.

Полный рейтинг доступен по ссылке:

https://raex-rr.com/education/Russian_universities_by_directions/natural-mathematical_rating/2023/

