МФТИ и Иннополис проведут всероссийский ИТ-хакатон Hack2See

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – МФТИ и Иннополис объявляют регистрацию на всероссийский хакатон Hack2See. Основной темой станет разработка алгоритма поиска расстояния до распознанного объекта по видео.

Соревнование состоятся с 8 по 25 декабря 2023.



Задачи Хакатона

Детекция и поиск расстояния до потенциальных препятствий и опасных участков в пешеходной среде в городе. Решение такой задачи может применяться для разработки роботизированных систем, предназначенных для участия в пешеходной среде, а также как вспомогательная технология для слабовидящих людей. В комплекте с видео предоставляются данные записи акселерометра и гироскопа.

Условия

Возраст участия — от 16 лет

Участвовать могут команды от 1 до 6 человек

Призовой фонд составит 500 000 рублей

Первое место – 250 000 рублей

Второе место – 150 000 рублей

Третье место – 100 000 рублей

Подробности и регистрация – здесь

