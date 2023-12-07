МФТИ и Иннополис проведут всероссийский ИТ-хакатон Hack2See

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – МФТИ и Иннополис объявляют регистрацию на всероссийский хакатон Hack2See. Основной темой станет разработка алгоритма поиска расстояния до распознанного объекта по видео.
Соревнование состоятся с 8 по 25 декабря 2023.
Задачи Хакатона
Детекция и поиск расстояния до потенциальных препятствий и опасных участков в пешеходной среде в городе. Решение такой задачи может применяться для разработки роботизированных систем, предназначенных для участия в пешеходной среде, а также как вспомогательная технология для слабовидящих людей. В комплекте с видео предоставляются данные записи акселерометра и гироскопа.
Условия
Возраст участия — от 16 лет
Участвовать могут команды от 1 до 6 человек
Призовой фонд составит 500 000 рублей
Первое место – 250 000 рублей
Второе место – 150 000 рублей
Третье место – 100 000 рублей
Подробности и регистрация – здесь
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