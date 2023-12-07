«Мой Политех»: Валерий Левенцов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Мы продолжаем цикл телеинтервью, который приурочен к 125-летнему юбилею СПбПУ. В обновленном спецпроекте директора институтов нашего университета рассказывают об обширной деятельности и наиболее важных разработках институтов, о направлениях подготовки высокопрофессиональных специалистов, их трудоустройстве и многом другом. Предлагаем вашему вниманию новый выпуск.

Герой четвертой программы — Валерий Левенцов, директор Института передовых производственных технологий.

Что такое передовые производственные технологии?

Зачем нужны цифровые двойники?

Как формируется студенческое цифровое портфолио?

В чём суть бережливого производства?

Какими разработками института гордится Валерий Левенцов?

Интервью смотрите здесь .

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