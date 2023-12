Минэкономразвития России представило итоговый рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2022 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 субъекта РФ вошли в группу лидеров рейтинга национального проекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Итоговый рейтинг за 2022 год возглавила Челябинская область.

«Руководство регионов понимает, что каждое предприятие, которое повысило свою производительность, дает дополнительный стимул развития местной экономике. Порядка половины проектов по повышению производительности труда реализуют региональные центры компетенций. И их эффективность растет. В рейтинге участвуют 68 регионов, у которых есть план по вовлечению предприятий в нацпроект. Если в 21 году в группе лидеров было всего 18 субъектов РФ, то теперь 52. Повысилась и конкуренция в группе лидеров, что говорит о качественной реализации нацпроекта на местах», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Рейтинг составило Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивалось качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Всего в нацпроекте участвует более 5 тысяч предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 млн.

