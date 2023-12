Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников обратился с приветственным словом к участникам «Дня производительности труда и наставничества». Форум проходит в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Нацпроект доказал свою эффективность. Благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 млрд руб. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За 6 лет нацпроект уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек. По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году», — отметил Максим Решетников.

Всего в нацпроекте участвует более 5 тысяч предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 млн. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров.

«Проект становится все более макроэкономически значимым. Сейчас готовим предложения по его развитию. К примеру, обсуждаем создание отраслевых центров компетенций по повышению эффективности в конкретных отраслях. Начать предлагаем с туризма. Эксперты ФЦК, Корпорация Кавказ.РФ и курорт Эльбрус запустили пилотный проект. По итогам получим эффективную модель управления всесезонными курортами. А Корпорация станет отраслевым центром компетенций в туризме. Будет помогать развивать курорты Северного Кавказа и не только», — добавил министр. Кроме того, Минэкономразвития прорабатывает систему комплексной поддержки проектов в конкретных отраслях или производствах, важных для укрепления технологического суверенитета.

В заключение приветственного слова Максим Решетников наградил финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда» уже в пятый раз. В финале приняли участие 136 компаний-победителей. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

«С учетом стоящих перед экономикой планов развития и задач важно не просто достичь новых результатов на ваших предприятиях, но и постоянно укреплять успехи, двигаться дальше. Обеспечить это сможете именно вы, наставники национального проекта. Тем более сам национальный проект по производительности труда носит наставнический характер. В основе та же философия: обучение, внедрение лучших решений и их тиражирование», — поздравил финалистов Максим Решетников.

«В текущих условиях повышение производительности труда может стать одним из важных факторов развития отраслей отечественной экономики. Столичный бизнес понимает это, поэтому уже 220 московских компаний с совокупной выручкой свыше триллиона рублей подписали соглашения с городом для получения мер адресной поддержки в рамках национального проекта. Половина из них уже завершили активную фазу нацпроекта и увидели реальные положительные эффекты: средний рост производительности труда на предприятии составляет 40 процентов», – сообщил Владимир Ефимов.

Министр наградил 15 победителей в пяти номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда», «Наставничество в социальной сфере». В этом году в конкурсе смогли принять участие не только компании-участники национального проекта «Производительность труда», но и предприятия за его контуром в двух специальных номинациях.

