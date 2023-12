Министерства экономики РФ и Казахстана договорились об обмене опытом в поддержке МСП, инвестиций и в сфере декарбонизации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду, 6 декабря, провел встречу с министром национальной экономики Казахстана Алибеком Куантыровым. Казахской стороне был представлен наиболее эффективный российский опыт в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, механизмы развития инвестиций, а также решения в рамках климатической повестки. На встрече достигнуты договоренности об обмене взаимными наработками в этих сферах на базе диалога между профильными блоками министерств двух стран, а также институтов развития.

«Готовы максимально поделиться регуляторикой и ИТ-решениями, действующими в нашей стране», – подчеркнул глава Минэкономразвития РФ. Он отметил, что в России для МСП внедрен риск-ориентированный подход, отменены устаревшие обязательные требования, фактически автоматизировано налогообложение. Создана экосистема для бизнеса, включающая сеть центров «Мой Бизнес», в которых предприниматели получают комплекс мер поддержки в части начала и ведения бизнеса, консультационную и правовую поддержку, поддержку в поиске финансирования и выхода субъектов МСП на новые рынки.

В рамках национального проекта МСП разработана и развивается цифровая платформа, где доступно порядка 30 сервисов. В том числе онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт», где размещаются запросы российских и иностранных промышленных компаний и ритейлеров, с возможностью отклика субъектов МСП и формирования перечней потенциальных поставщиков по конкретным товарам.

Максим Решетников информировал о работе таких инструментов развития инвестиций, как соглашения о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК), Фабрика проектного финансирования. Со своей стороны Алибек Куантыров рассказал о деятельности казахстанского «Фонда развития предпринимательства «Даму». «Лучшие практики были бы для обеих сторон полезны», – подчеркнул он.

В качестве отдельной темы для обмена опытом и расширения сотрудничества российский министр выделил вопросы декарбонизации и низкоуглеродного развития.

«Казахстан имеет развитую национальную систему квотирования выбросов парниковых газов. Мы видим большой потенциал для обмена опытом в сфере ценового регулирования выбросов парниковых газов между нашими странами, – отметил он. – Логичным продолжением сотрудничества в этой сфере мог бы стать взаимный зачет углеродных единиц от реализации данных проектов, в том числе с применением механизмов статей Парижского соглашения». Министр предложил продолжил обсуждение этой повестки как на двусторонней основе, так и на площадке Евразийского экономического союза.

«Важно развивать диалог для гармонизации климатических стандартов и методологий, а также обеспечения взаимного доступа компаний наших стран к верификационной и реестровой инфраструктуре», – добавил Максим Решетников. Интерес представляет и обмен лучшими практиками, развитие технологий для адаптации к климатическим изменениям, а также научное сотрудничество по вопросам климата, указал он.

В ходе встречи стороны отметили, что большую весомую роль в развитии торгово-экономического взаимодействия и интеграции двух стран играет межрегиональное сотрудничество. Алибек Куантыров предложил приступить к разработке и согласованию в первом квартале 2024 года проекта Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Республики Казахстан на новый период с 2024 по 2026 годы.

От Минэкономразвития во встрече приняли участие заместители министра Дмитрий Вольвач и Мурат Керефов, а также директора профильных департаментов, от казахстанской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ Даурен Абаев.

