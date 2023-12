Математики в очередной раз выиграли первенство НГУ по плаванию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В бассейне НГУ прошли соревнования по плаванию в зачет Спартакиады НГУ и Спартакиады Первокурсника среди студентов факультетов и институтов, учащихся ВКИ и СУНЦ НГУ.

В программе были личные заплывы среди юношей и девушек на дистанции 50 метров вольным стилем и смешанная эстафета 4*50 м в/с.

В абсолютном зачёте призовые места распределились следующим образом:

1 место – Софья Панишева (ФЕН) и Антон Синица (ММФ)

2 место – Вероника Хныченко (ГИ) и Степан Калашников (ФЕН)

3 место – Татьяна Нефедова (ГИ) и Глеб Биркин (ЭФ)

Призеры в эстафетном плавании:

1 место: Анастасия Юршенайте (ЭФ), Мария Долматова (ММФ), Кирилл Мельчаков Кирилл (ИФП), Степан Калашников (ФЕН)-1,53,74сек

2 место: Антон Синица (ММФ), Софья Панишева, Екатерина Сероклинова и Артём Земнухов (ФЕН)-1,54,71сек

3 место: Вероника Хныченко (ГИ), Анастасия Папченко (ФФ), Владимир Митюков (ЭФ), Дмитрий Соловьев (ММФ)- 1,55,69сек

В командный зачёт Спартакиады шли 6 лучших личных результата независимо от пола. Как и последние лет 10, победу одержали студенты Механико-математического факультета, на втором месте – Факультет естественных наук, на третьем – Физический факультет.

В Спартакиаде первокурсников призерами в личном зачете стали:

1 место – Татьяна Нефедова (ГИ) и Антон Синица (ММФ)

2 место – Анастасия Юршенайте и Глеб Биркин (ЭФ)

3 место – Мария Долматова (ММФ) и Андрей Орлов (ФФ)

В общем зачете среди первокурсников лидировал Физический факультет, вторым стал Экономический факультет, третье место заняли учащиеся СУНЦ НГУ

Поздравляем всех участников с призеров первенства! Благодарим главного судью Сергея Тимофеева и судей: инструкторов УСОЦ и преподавателей КафФВ НГУ за отличное проведение соревнований.

Фото, можно увидеть по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/4uCZQ_dFpQ-Wzw

Все результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

