Максим Решетников: экономика России имеет потенциал для роста

Российская экономика продолжает уверенно расти, для сохранения динамики нужно эффективно сочетать все имеющиеся инструменты, включая бюджетную и денежно-кредитную политику. Об этом заявил в четверг, 7 декабря, министр экономического развития России Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Комментируя утверждения, что основным ограничителем дальнейшего роста сейчас выступает ситуация на рынке труда или «перегретое» состояние экономики, глава Минэкономразвития обратил внимание, что ВВП страны растет, несмотря на уровень безработицы около 3%. «Растем темпами, как отметил Президент, 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений – так же, как недооценивали до этого гибкость и устойчивость нашей экономики», – отметил он.

Максим Решетников предположил, что одним из факторов этого является рост фонда отработанного времени, что, в свою очередь, объясняет рост заработных плат. Кроме того, увеличивается производительность труда.

«Плюс есть достаточно большие резервы. Много молодежи выходит на рынок труда», – заметил министр. Этому способствует реализация программы «Профессионалитет», развитие инженерных школ и другие меры. Также есть большой потенциал в вовлечении на рынок труда социально незащищенных категорий, людей с ограниченными возможностями, в том числе за счет совершенствования дистанционного формата работы.

«Работодатели этим пользуются. Большой потенциал в сокращении избыточной занятости, обязательных требований. Мы понимаем, что рынок труда – это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть», – подчеркнул Максим Решетников.

Говоря о приросте кредитования, он отметил, что западное финансирование удалось заместить российским, хотя оно и дороже. Помимо этого, увеличилась потребность в оборотном капитале – российским компаниям фактически приходится самим обслуживать экспорт на фоне удлинения цепочек поставок.

При этом бюджетный импульс в этом году ожидается меньше, чем в прошлом году, что также может оказать сдерживающее влияние, пояснил глава ведомства.

Несмотря на ускорение инфляции, у экономического роста «точно еще есть потенциал», уверен он. «Важно грамотно сочетать все меры, которые у нас есть в руках – денежно-кредитную, макропруденциальную, бюджетную политику, структурные изменения и ограничения, институциональные реформы. Все это мы делаем с коллегами в Правительстве», – заключил Максим Решетников.

Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» открылся выступлением Президента РФ Владимира Путина. В пленарной сессии вместе с Максимом Решетниковым также приняли помощник Президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В диалоге участвовали представители бизнеса: президент – председатель правления ПАО “ГМК “Норильский никель” Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов.

