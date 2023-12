Команда ГУУ успешно защитила концепцию Центра компетенций

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 декабря состоялась защита концепций проекта «Центры компетенций» платформы «Россия – страна возможностей», участие в которой приняли шесть вузов, создавших на своей базе центры оценки и развития компетенций.

Команду Государственного университета управления представили: заместитель директора ИОМ по научной работе, доцент кафедры управления транспортными комплексами Яна Игнатова, директор Бизнес-инкубатора Дмитрий Рогов, ведущий специалист УКНИ Анна Сотникова, главный специалист отдела PR Галина Ялышева и младший научный сотрудник УКНИ Антон Величко.

В ходе защиты участники рассказали экспертам о ключевых задачах и шагах развития университетского центра в ГУУ, траектории взаимодействия с работодателями и органами государственной власти, механике содействия обучающимся в выстраивании индивидуальной траектории развития и дальнейшем трудоустройстве.

В Центре оценки и развития управленческих компетенций ГУУ студенты смогут пройти диагностику и оценить уровень своих «гибких» навыков, а также освоить программы по развитию компетенций, что позволит получить преимущество при прохождении практик и стажировок и при дальнейшем выходе на рынок труда.

Диагностика студентов будет проводиться по методике, разработанной АНО «Россия – страна возможностей». Инструменты тестирования ориентированы на оценку тех компетенций, которые наиболее востребованы у работодателей, в том числе лидерство, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, партнерство и сотрудничество, планирование и организация, ориентация на результат, анализ информации и выработка решений, коммуникативная грамотность и другие.

На основе результатов диагностики будут даны рекомендации по дальнейшему развитию навыков, а также сформирован профиль студента, доступный работодателям, что откроет обучающимся доступ к подходящим вакансиям, стажировкам и проектам.

Работодатели в свою очередь получат доступ к базе студентов и недавних выпускников, прошедших диагностики валидными и надежными инструментами оценки, а также сумевших развить имеющиеся навыки и подчеркнуть сильные стороны.

Напомним, что 29 ноября 2023 года на площадке III Конгресса молодых учёных в Сириусе Государственный университет управления и Президентская платформа «Россия — страна возможностей» подписали соглашение об открытии Центра оценки и развития управленческих компетенций на базе ГУУ.

