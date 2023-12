Иностранные студенты ГУУ посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 ноября и 5 декабря 2023 года иностранные слушатели подготовительного факультета Государственного университета управления посетили на ВДНХ несколько павильонов Международной выставки-форума «Россия» и павильон «Макет Москвы», обновлённый к открытию форума.

Две группы студентов вместе со своими преподавателями Натальей Крыловой и Анной Морозовой посетили несколько тематических площадок Международной выставки-форума «Россия» – масштабной экспозиции, демонстрирующей важнейшие достижения страны в одном пространстве (посетить все 67 локаций невозможно, но хотелось бы), прослушали мини-лекции, даже поучаствовали в концерте. Более четырёх часов провели ребята на ВДНХ в первый день посещения. Ничего подобного они раньше не видели. Их поразило всё – и тематика, и масштаб выставки, и уровень. Все были единодушны во мнении – это самая интересная экскурсия из ранее состоявшихся.

Во второй день посещения волонтёры павильона «Макет Москвы» провели для ребят экскурсию, точнее, провели её четырежды, никого из студентов не оставив без внимания – ведь, чтобы поучаствовать ещё и в новом аттракционе виртуальной реальности, ребятам нужно было разбиться на четыре подгруппы по шесть человек – по числу кресел. Кроме этого, студентов поразило светотехническое шоу «Я шагаю по Москве», но до его начала они долго и с интересом искали и находили знакомые здания столицы. Неудивительно, ведь ребята уже неплохо ориентируются в Москве, поскольку, начиная с октября кафедра русского языка и общих дисциплин ГУУ еженедельно и бесплатно организует для них экскурсии или посещения музеев. Проведя в павильоне почти два часа, студенты не хотели уходить – и дело не только в зрелищности. Некоторые волонтёры оказались иностранцами. Ребята из Сирии подружились с одним из них, со своим соотечественником. Было и общение, и обмен контактами, и, конечно, фото на память.

Студенты не прощаются надолго с уже полюбившейся им ВДНХ (осенью они дважды были в музеях неподалёку – Музее космонавтики и Мемориальном доме-музее С.П. Королева), до конца декабря запланированы ещё экскурсии на главную выставку страны.

