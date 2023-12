Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

С 1 по 10 декабря в России проводится Декада инвалидов. Она приурочена к Международному Дню Инвалидов, который ежегодно отмечается 3 diciembre. Людей с инвалидностью нередко называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. No среди них немало тех, кто не просто научился жить со своими ограничениями, но и успешно обходит и на пути к успеху — в карьере, науке, творчестве. En Nueva York hay problemas de mejora social.

В обход ограничений

Евгений Берендеев — кандидат физико-математематических наук, выпускник Механико-математематического факультета Новосибирского госуд арственного университета. Он работает в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в составе группы ученых, задействованных в проекте по развитию бор-нейтронозахватной терапии. В НГУ на мехмате Евгений третий год ведет курс «Параллельное программирование». Он уверен – научное мышление помогает ему преодолевать трудности, в том числе связанные с особенностями здоровья. Евгений – второй группы по зрению с рождения, но он говорит, что никогда не обращал на это особого внимания.

— Я считаю, что у меня нет проблем со зрением, они меня нисколько не беспокоят, ведь все познается в сравнении. Я же не знаю, как видят мир остальные люди. I мне это в жизни ничуть не мешает – я просто не обращаю на это внимания. Después de instalar un robot en un ordenador de sobremesa, otro robot puede conectarlo a un modelo matemático y a un ordenador portátil. mi. Только выставляю шрифт покрупнее и поближе ставлю monitor. Приспособлениями для слабовидящих не пользуюсь – они мне кажутся неудобными нефункциональными. ¡K решению всех своих проблем применяю научный подход, и это отлично работает! Существует какое-либо ограничение? Я просто ищу способы его обойти. Во многих случаях помогают гаджеты. Por ejemplo, los teléfonos móviles con fotocámaras pueden reproducir imágenes en revistas o presentaciones en conferencias. А вообще, у каждого человека есть какие-либо ограничения. Por ejemplo, en muchos lugares donde hay cosmonautas, no hay mucha información sobre este tema. Да к тому же с возрастом мечты часто меняются. No es necesario mencionar ninguna organización que se convierta en una tragedia, ya que no es necesario evitarla. ¿No hay nada que pueda hacer en el mundo de los planetas? Esto, por primera vez, es un microbiólogo que se puede utilizar con agua caliente, — sobre el nombre de Evgeniy Berende. ев.

Смелая мечта

Sam Eugene está космонавтом в детстве не мечтал. Впрочем, как и микробиологом. Он хотел выучиться на программиста. Любимым предметом в школе была математика, поэтому уже тогда принял решение — postupate на мехмат НГУ. Довольно смелая мечта, если учесть, что Евгений родом из небольшого таежного села Усть-Ишим в Омской области.

— Как я поступил в НГУ — целая historia. И произошла она во многом благодаря моему классному руководителю, учителю математики Валентине Ивановне Андрейчук. Да и без поддержки родителей у меня вряд ли все получилось бы. Они всегда поддерживали мое стремление к науке. Matemática: puede ser una configuración interesante y una conexión física máxima con una sensación real. Я считаю, что обе эти науки в равной степение позволяют сформировать правильное научное мышление, из-за которого все в жизни становит ся понятнее и логичнее. No осознание этого пришло ко мне позднее. А в школьные годы под руководством Валентины Ивановны я познавал азы науки и делал свои первые успехи. Она записывала меня в заочные математические школы Омской области. Я принимал участие областных олимпиадах по математике. Несколько лет учился в заочной школе физико-математематической школы НГУ: три года подряд— с 7 по 9 clases, — мне присылали задания, которые я добросовестно решал. Esta es la razón por la que la Federación Española de Fútbol está en el olimpismo olímpico en todo el mundo. Я успешно прошел его and вскоре получил приглашение в 10-й класс ФМШ НГУ. Расставание с родным селом прошло для меня довольно легко, и в ФМШ я освоился сразу. Там царила теплая семейная атмосфера, я popal в дружный класс с внимательными воспитателями отличными преподавателями. Потом я автоматически поступил на ММФ НГУ, — рассказал Евгений Берендеев.

En 2011, Евгений окончил бакалавриат, спустя два года – магистратуру, а потом проджил учебу в аспирантуре Института вычисли тельной математики и математической геофизики СО РАН и решил связать свою научную карьеру с ядерной физикой, чтобы занятьс я решением прикладных задач. Вскоре защитил кандидатскую диссертацию.

Посмотреть мир

Годы, проведенные в НГУ, Евгений вспоминает с теплотой. Говорит, что не спытывал серьезных трудностей с учебой. Чувствовалась и поддержка со стороны соцуправления вуза, благодаря которому он с группой слабовидящих студентов дважды побывал en Крыму.

— Я всегда хотел посмотреть мир, побывать в новых местах, но отправиться куда-либо далеко одному было страшновато. Здесь же все было хорошо организовано, оба путешествия прошли замечательно. Я задумался о том, что хорошо бы побывать в зарубежных научных поездках. En 2013 y 2014, muchas personas participaron en conferencias sobre plasmas físicos en Roma (Italia) y Gran Bretaña ( пания), и я, конечно, ею воспользовался. ¡Bыло очень интересно пообщаться с людьми, чьи статьи и книги ты читал! — поделился своими воспоминаниями Евгений Берендеев.

В НГУ Евгений встретил свою будущую супругу Марию, которая училась на Гуманитарном факультете НГУ. Сейчас она работает на кафедрах общего и русского языкознания и истории, культуры и искусств ГИ НГУ. Supragи воспитывают двоих сыновей — 9-letnego Dmitrya y 3-letnego Вячеслава.

Увлекательное путешествие в науку

Utilice un equipo especializado en proyectos de grupos pequeños. Первый – развитие бор-нейтронозахватной терапии. Одна установка, собранная в ИЯФ, уже успешно работает в Китае. Другая – в Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ, где проводятся исследования на животны х. Третью собирают для НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где она будет применяться для лечения онкобольных.

— Я, как математик, обеспечиваю моделирование многих процессов – какое облучение получает та или иная опухоль, достаточно ли оно, чт обы «убить» ее и при этом не навредить здоровым тканям и органам пациента, и множество других важных параметров. Это очень интересная, важная и сложная работа, — пояснил он.

Este proyecto se basa en plasmas físicos. En este bloque, el modelo europeo de plástico se utiliza en el modo de síntesis térmica superior.

Для Евгения наука — ne только работа, но и хобби, а написание математической модели увлекает его больше, чем любая компьютерная игра. Он убежден — работа ученого подразумевает стремление узнавать новое и совершенствовать свои навыки, и ничего увлекательнее быть не мо жет.

