Делегация из ГУУ приняла участие в открытии «Российской недели здравоохранения»

4 декабря 2023 года в «Экспоцентре» открылся Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2023» (РНЗ), в котором принял участие заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта Государственного университета управления, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей по социальной политике и трудовым отношения, академик Российской академии медико-технических наук Виктор Черепов, а также другие преподаватели и студенты ГУУ.

РНЗ – один из старейших медицинских форумов в Европе в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль: производство оборудования, науку и практическую медицину. Форум ведет свою историю с выставки «Здравоохранение», которая проводится с 1974 года.

В этом году насыщенная деловая и научно-практическая программа Форума объединит около 90 крупных отраслевых мероприятий. В их подготовке и организации приняли участие Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ, Минздрав России, Минпромторг России, Минобороны России, Минэкономразвития России, АНО «Национальные приоритеты», ТПП РФ, государственные корпорации и профильные ассоциации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветственном слове сказал, что «Российская неделя здравоохранения» сориентирована в том числе на развитие медицинских учреждений, предоставление медицинской помощи и экспорта медицинских услуг. Это направление является сегодня одним из значимых в части выполнения поручений Президента страны. Востребованность российского здравоохранения становится все больше. И «Российская неделя здравоохранения» для нас, как для отрасли, которая является основным потребителем медицинской продукции, крайне важна, подчеркнул министр.

Заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта ГУУ Виктор Черепов в своей речи подчеркнул, что бизнес прилагает все усилия для консолидации сил и средств ради решения общих проблем, отметил важность сохранения здоровья работающего населения для увеличения экономического потенциала РФ путем проведения диспансеризаций, с особенным вниманием на их проведение на рабочем месте для всего работающего населения, профилактические мероприятия, включая вакцино-профилактику. Виктор Михайлович также отметил важность совмещения усилий бизнеса и общества в деле развития корпоративного здравоохранения.

По окончании церемонии торжественного открытия «Российской недели здравоохранения-2023» приступил к работе XV Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, в котором также принял участие Виктор Черепов, который является президентом Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности.

