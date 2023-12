Геннадий Азоев предложил создание федерального цифрового сервиса

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 декабря 2023 года директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев принял участие в заседании Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Экспертный совет рассматривал механизмы повышения миграционной привлекательности регионов Российской Федерации и перспективы трудовой миграции в условиях экономических санкций.

В выступлении профессора Геннадия Азоева были представлены предложения по созданию федерального цифрового сервиса, в котором регионы России могли бы предложить вакансии в разрезе профессий с необходимым уровнем квалификации, требуемых для работы конкретных предприятий региона. Для стимулирования притока предлагается формирование регионального социального пакета, стимулирующего внутреннюю миграцию.

Федеральная структура, уполномоченная вести данный цифровой ресурс, при необходимости увеличения миграционного потока в конкретный регион (например, на Дальний Восток), могла бы повышать привлекательность регионального социального пакета за счет дополнительных федеральных преференций. За поддержание актуальности данных, представленных в сервисе, должны отвечать уполномоченные структуры на региональном уровне. Данный сервис мог бы стать отдельным модулем портала «Госуслуг» или быть самостоятельным ресурсом.

Экспертный совет создан 12 июля 2012 года в целях обеспечения эффективного и конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества, деловых кругов, научных организаций, общественных объединений и органов государственной власти.

Напомним, что директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев вошел в состав Экспертного совета в феврале 2023 года.

