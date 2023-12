В НГУ пройдут крупнейшие командные соревнования студентов и школьников по спортивному программированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В этом году Новосибирский государственный университет впервые станет площадкой для Студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC в Северной Евразии (ICPC Northern Eurasia Finals) и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Соревнования пройдут 10—14 декабря.

Финал Северной Евразии (Northern Eurasia Finals) является завершающим этапом отборов команд в Северно-Евразийском регионе (Northern Eurasia Regional Contests) и полуфиналом чемпионата мира по программированию ICPC. 13 декабря более 300 студенческих команд на нескольких площадках в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астане и Кутаиси поборются за право представлять свой университет на мировой арене в финале чемпионата мира ICPC, который состоится в сентябре 2024 года в Казахстане. В состязаниях на площадке НГУ примут участие более 30 команд.

Все этапы чемпионата проводятся по единым правилам ICPC. За отведенные пять часов команде предлагается решить 10-15 алгоритмических задач. Решением каждой из них является программа на одном из языков программирования. Отличительная черта чемпионата и в том, что на одну команду дается лишь один компьютер без доступа к Интернету.

Проверка полностью автоматическая — на заранее подготовленных тестах в тестирующей системе. За неверное решение команда получает штрафное время. Учитывается также время, ушедшее на решение задачи с начала тура. Задача считается выполненной, если программа выдает правильные результаты на все тесты, укладывается в выставленные ограничения по количеству используемой памяти и времени. Побеждает та команда, которая справилась с большим количеством задач и заработала меньше штрафного времени.

Текущие результаты решений всех команд можно будет увидеть в специальной таблице прямо во время контеста. Но за час до окончания основного тура таблицу результатов «замораживают» и «размораживают» только на награждении.

В финал допускается только одна команда от одного университета. Каждый из участников может побывать на финале ICPC не более двух раз (но есть исключения). Квота и количество отобранных команд будут объявлены на церемонии закрытия.

Для школьных команд 12 декабря будет проходить отдельный чемпионат — открытая Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. В ней участвуют победители отборочных региональных соревнований и централизованного отборочного соревнования, которое было организовано жюри ВКОШП через интернет. На финальный этап, который пройдет в нескольких городах (Санкт-Петербурге, Новосибирске, Алматы и Сириусе), приглашены более 260 команд.

Расписание соревнований (общее для NEF и ВКОШП)

