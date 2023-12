В ГУУ прошёл аналитический мастер-класс с использованием отечественного ПО

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management – Официальный сайт Государственного –

06 декабря 2023 года в ГУУ доцентом кафедры математических методов в экономике и управлении Инной Крамаренко был проведен мастер-класс «Использование современных аналитических платформ для решения задач экономики и управления» со студентами 3 курса бакалавриата направления подготовки «Менеджмент» различных образовательных программ.

Современные реалии развития мира нуждаются в адекватном понимании будущего, мониторинге текущей ситуации, постоянном отслеживании множества факторов внешней среды, оценке потенциальных угроз и рисков. Для успешного принятия решений, прогнозирования и функционирования в условиях рынка и жесткой конкуренции организациям необходимо проводить тщательный анализ имеющейся информации по поводу исследования, создания продукции, ее сбыта, эксплуатации, планирования и уменьшения негативных рисков и факторов в будущем.

Перед будущими специалистами возникает необходимость определять, с помощью каких методов можно решить ту или иную задачу из различных предметных отраслей, какое программное обеспечение выбрать и с помощью каких функций провести анализ исследуемых показателей.

В качестве основных инструментов анализа данных используются аналитические платформы, которые сейчас можно отнести к двум классам: low-code и no-code платформы. Как известно, многие платформы, которые успешно использовались в России, такие как SAP, SAS, Oracle – ушли с российского рынка программного обеспечения. На мастер-классе была продемонстрирована возможность работы в low-code платформе по аналитике данных Loginom, разработчиком которой является компания ЗАО «Аналитические технологии», располагающаяся в городе Рязань.

В рамках мастер-класса были приведены примеры использования аналитической платформы Loginom для решения задач управления, которые были представлены на мероприятии LOGINOM DAY 2023, участником которого была Инна Крамаренко. Для демонстрации работы на платформе студентами была выбрана задача определения скорингового балла при принятии решения о выдаче кредита. Было продемонстрировано использование корреляционного и регрессионного анализа.

На мастер-классе присутствовало 22 студента из разных институтов. Мастер-класс проходил в компьютерном классе ЛК-418, где все обучающиеся были снабжены персональными компьютерами и могли работать самостоятельно.

Мастер-класс был подготовлен для развития навыков использования программного обеспечения в рамках дисциплины «Интеллектуальные информационные системы в управлении» и позволил участникам приобрести компетенции в области обработки данных и использования интеллектуальных информационных систем для решения задач принятия решений в экономике и управлении.

